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Tahsildaroğlu peynirinde hayati tehlike! Bakanlık duyurdu: O ürünler raftan toplatıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tahsildaroğlu peynirinde hayati tehlike! Bakanlık duyurdu: O ürünler raftan toplatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tahsildaroğlu markalı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürünlerinde mikrobiyolojik uygunsuzluk belirlendiğini açıkladı. İlgili parti piyasadan toplatılıp imha edildi, üreticiye idari para cezası uygulandı. Benzer ürünlerden alınan yeni numunelerin analiz süreci sürüyor.

Tahsildaroğlu markasına ait 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir, laboratuvar analizinde mevzuata uygun bulunmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu ürünlerin toplatılarak imha edildiğini ve üretici işletmeye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Evinde bu parti numarasını taşıyan ürün bulunan tüketiciler ürünü tüketmemeli. Şikayet veya sağlık sorunu yaşayanlar yetkili mercilere ve sağlık kuruluşlarına başvurmalı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, mikrobiyolojik uygunsuzluk belirlenen 290625 parti numaralı kırık beyaz peynirlerin piyasadan çekilerek imha edildiğini açıkladı. (Görsel: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)Tarım ve Orman Bakanlığı, mikrobiyolojik uygunsuzluk belirlenen 290625 parti numaralı kırık beyaz peynirlerin piyasadan çekilerek imha edildiğini açıkladı. (Görsel: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

PEYNİRLER TOPLATILIP İMHA EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin kamuoyu duyurusu yayımladı.

Bakanlığın açıklamasına göre 16 Haziran 2026 saat 21.15'te ALO 174 Gıda Hattı'na yapılan başvurunun ardından, şikayete konu ürünün satıldığı perakende işletmesinde 17 Haziran'da resmi kontrol gerçekleştirildi.

Denetimde Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynirden numune alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Analiz sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine üretici işletmeye idari para cezası uygulandı. Aynı parti numarasını taşıyan ürünler piyasadan toplatılarak imha edildi.

Bakanlık ekipleri, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla üretici işletmedeki resmî kontrol ve laboratuvar incelemelerini artırdı. (Görsel sosyal medyadan alınmıştır.)Bakanlık ekipleri, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla üretici işletmedeki resmî kontrol ve laboratuvar incelemelerini artırdı. (Görsel sosyal medyadan alınmıştır.)

ÜRETİM TESİSİNDE DENETİM SIKLIĞI ARTIRILDI

Bakanlık, uygunsuzluğun belirlenmesinin ardından yalnızca ilgili ürün partisinin toplatılmasıyla yetinmedi. Üretici işletmede gerçekleştirilen resmi kontrollerin sıklığı artırıldı.

İşletmenin ürettiği benzer ürünlerden yeni numuneler alındı. Laboratuvar incelemelerinin devam ettiği, ek bir uygunsuzluk belirlenmesi durumunda mevzuat kapsamında yeni yasal işlemlerin uygulanacağı açıklandı.

TÜKETİCİLER PARTİ NUMARASINI NASIL KONTROL EDEBİLİR?

Tüketicilerin öncelikle ürün ambalajındaki parti, seri veya lot numarası bölümünü kontrol etmesi gerekiyor. Toplatma işlemi Tahsildaroğlu Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynirin yalnızca 290625 parti numaralı ürünlerini kapsıyor.

Bu numarayı taşıyan ürünler tüketilmemeli. Ambalajı korunan ürün için satın alınan satış noktasına başvurulabilir. Ürünün hala rafta bulunduğunun görülmesi veya gıda güvenilirliğiyle ilgili başka bir sorun yaşanması durumunda ALO 174 Gıda Hattı üzerinden ihbar oluşturulabilir.

Lenfoma tedavisi gören Serkan Abut, beyaz peynir tükettikten sonra başlayan mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. (Görsel: İHA)Lenfoma tedavisi gören Serkan Abut, beyaz peynir tükettikten sonra başlayan mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. (Görsel: İHA)

TÜKETTİĞİ PEYNİR SONRASI HASTANELİK OLDU

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde lenfoma kanseri tedavisi gören Serkan Abut, Tahsildaroğlu markalı olgunlaştırılmış kırık beyaz peyniri yedikten sonra Listeria kaynaklı gıda zehirlenmesi geçirdiğini ileri sürdü.

Mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran Abut, yaşadığı rahatsızlığın devam eden kanser tedavisini de olumsuz etkilediğini söyledi.

İhbarın ardından gerçekleştirilen kontrollerde aynı parti numarasını taşıyan peynirlerde Listeria bakterisi belirlendiği ve ürünlerin piyasadan çekilmesi için işlem başlatıldığı aktarıldı. Firma yetkililerinin özür dileyerek kendisine yeni ürün göndermeyi teklif ettiğini belirten Abut, uğradığı mağduriyet nedeniyle hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Pastörize edilmemiş veya uygun koşullarda saklanmayan peynirler, gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilen bakteriler açısından risk taşıyabiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Pastörize edilmemiş veya uygun koşullarda saklanmayan peynirler, gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilen bakteriler açısından risk taşıyabiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

PEYNİRDEN HANGİ BAKTERİ BULAŞABİLİR?

Peynir ve diğer süt ürünleri, üretim veya saklama koşullarına bağlı olarak Listeria monocytogenes bakterisiyle kirlenebilir. Bu bakterinin yol açtığı listeriyoz enfeksiyonu, özellikle hamileler, yenidoğanlar, 65 yaş üzerindeki kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) makalesine göre; kanser tedavisi görenler, organ nakli yapılanlar ve bağışıklığı baskılayan ilaç kullananlar da yüksek risk grubunda bulunuyor. Hamilelik dönemindeki enfeksiyonlar anne adayında hafif seyretse bile bebek açısından ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Ürünü tüketen ve ateş, kas ağrısı, mide bulantısı, ishal, baş ağrısı veya denge kaybı gibi belirtiler yaşayan kişilerin sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.

Firmadan yapılan itiraf gibi açıklama şöyle:

"PİYASADAN ÇEKİLDİ"

"Son günlerde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında şirketimize ait bir ürün hakkında yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Alo 174 Gıda Hattından iletilen bir tüketici şikayeti üzerine, 290625 parti numaralı 400 gram Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürünümüzden zincir market rafından numune alınarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonucunda ürünün L. monocytogenes yönünden uygun olmadığı şirketimize bildirilmiştir.

Bildirimin ardından üretim tesisimizde resmi denetim gerçekleştirilmiş, söz konusu partiye ait ürünlerin tedbiren piyasadan çekilmesi süreci başlatılmıştır.

Şirketimiz tarafından başlatılan inceleme kapsamında, üretim tesisimizde 37 farklı noktadan çevresel numune ile şahit son ürün ve ardışık parti numarasına sahip ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlarda analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde L. monocytogenes bulgusuna rastlanmamıştır.

Şirketimizde düzenli olarak uygulanan Listeria Çevresel İzleme Programı kapsamında, bugüne kadar gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmalarında L. monocytogenes tespit edilmemiştir. Şikayete konu ürün, ayrı bir üretim ve paketleme hattında üretilmekte olup yapılan incelemelerde diğer ürünlerimizde herhangi bir uygunsuzluk bulgusuna rastlanmamıştır.

Üretim tesislerimiz ulusal mevzuatın yanı sıra GFSI tarafından tanınan uluslararası gıda güvenliği standartları doğrultusunda faaliyet göstermekte, yetkili kurumlar ve bağımsız uluslararası belgelendirme kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında olayın kapsamını aşan, diğer ürünlerimizi ve markamızı hedef alan gerçeğe aykırı iddialara itibar edilmemesini rica ederiz. Gerçeğe aykırı bilgi ve paylaşımlarla ilgili yasal haklarımız titizlikle takip edilmektedir.

Şirketimiz, tüketici sağlığını ve gıda güvenliğini en temel önceliği olarak görmekte, üretimini bilimsel esaslar, ulusal mevzuat ve uluslararası gıda güvenliği standartları doğrultusunda sürdürmeye devam etmektedir."

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