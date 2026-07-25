İhbarın ardından gerçekleştirilen kontrollerde aynı parti numarasını taşıyan peynirlerde Listeria bakterisi belirlendiği ve ürünlerin piyasadan çekilmesi için işlem başlatıldığı aktarıldı. Firma yetkililerinin özür dileyerek kendisine yeni ürün göndermeyi teklif ettiğini belirten Abut, uğradığı mağduriyet nedeniyle hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran Abut, yaşadığı rahatsızlığın devam eden kanser tedavisini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Pastörize edilmemiş veya uygun koşullarda saklanmayan peynirler, gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilen bakteriler açısından risk taşıyabiliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

PEYNİRDEN HANGİ BAKTERİ BULAŞABİLİR?

Peynir ve diğer süt ürünleri, üretim veya saklama koşullarına bağlı olarak Listeria monocytogenes bakterisiyle kirlenebilir. Bu bakterinin yol açtığı listeriyoz enfeksiyonu, özellikle hamileler, yenidoğanlar, 65 yaş üzerindeki kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) makalesine göre; kanser tedavisi görenler, organ nakli yapılanlar ve bağışıklığı baskılayan ilaç kullananlar da yüksek risk grubunda bulunuyor. Hamilelik dönemindeki enfeksiyonlar anne adayında hafif seyretse bile bebek açısından ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Ürünü tüketen ve ateş, kas ağrısı, mide bulantısı, ishal, baş ağrısı veya denge kaybı gibi belirtiler yaşayan kişilerin sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.

Firmadan yapılan itiraf gibi açıklama şöyle:

"PİYASADAN ÇEKİLDİ"

"Son günlerde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında şirketimize ait bir ürün hakkında yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Alo 174 Gıda Hattından iletilen bir tüketici şikayeti üzerine, 290625 parti numaralı 400 gram Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürünümüzden zincir market rafından numune alınarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonucunda ürünün L. monocytogenes yönünden uygun olmadığı şirketimize bildirilmiştir.

Bildirimin ardından üretim tesisimizde resmi denetim gerçekleştirilmiş, söz konusu partiye ait ürünlerin tedbiren piyasadan çekilmesi süreci başlatılmıştır.

Şirketimiz tarafından başlatılan inceleme kapsamında, üretim tesisimizde 37 farklı noktadan çevresel numune ile şahit son ürün ve ardışık parti numarasına sahip ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlarda analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde L. monocytogenes bulgusuna rastlanmamıştır.

Şirketimizde düzenli olarak uygulanan Listeria Çevresel İzleme Programı kapsamında, bugüne kadar gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmalarında L. monocytogenes tespit edilmemiştir. Şikayete konu ürün, ayrı bir üretim ve paketleme hattında üretilmekte olup yapılan incelemelerde diğer ürünlerimizde herhangi bir uygunsuzluk bulgusuna rastlanmamıştır.

Üretim tesislerimiz ulusal mevzuatın yanı sıra GFSI tarafından tanınan uluslararası gıda güvenliği standartları doğrultusunda faaliyet göstermekte, yetkili kurumlar ve bağımsız uluslararası belgelendirme kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında olayın kapsamını aşan, diğer ürünlerimizi ve markamızı hedef alan gerçeğe aykırı iddialara itibar edilmemesini rica ederiz. Gerçeğe aykırı bilgi ve paylaşımlarla ilgili yasal haklarımız titizlikle takip edilmektedir.

Şirketimiz, tüketici sağlığını ve gıda güvenliğini en temel önceliği olarak görmekte, üretimini bilimsel esaslar, ulusal mevzuat ve uluslararası gıda güvenliği standartları doğrultusunda sürdürmeye devam etmektedir."