Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu’nun yarın hizmete açılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresini 60 dakikadan 30 dakikaya düşürdük” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu'nun yarın hizmete açılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Yalova'nın turizm, sanayi ve denizcilik açısından önem taşıyan Armutlu güzergâhında ulaşım standardının önemli ölçüde yükseltileceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Yalova'yı Esenköy ve Armutlu'ya bağlayan toplam 45 kilometrelik güzergahın 2,5 kilometresinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, Esenköy geçişini oluşturan 10,7 kilometresinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol, 31,8 km'si sathi kaplamalı tek yol standardında inşa edildiğini kaydetti.

YALOVA İLE ARMUTLU ARASINDAKİ SEYAHAT SÜRESİ YARI YARIYA AZALACAK Bakan Uraloğlu, toplam 45 kilometrelik Yalova-Armutlu yolunun Esenköy kesiminde hayata geçirilen proje kapsamında 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 hemzemin kavşağın inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, "Projeyle Yalova-Armutlu arasındaki seyahat süresini 60 dakikadan 30 dakikaya düşürdük. Vatandaşlarımız daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak." dedi.

YILLIK 260 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca ulaşım konforunu artırmayacağını, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Yalova-Armutlu Yolu ile zamandan 240 milyon lira, yakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yılda 900 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.