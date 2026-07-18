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Atama kararları Resmi Gazete'de! Valiliklerden büyükelçiliklere kritik görev değişikliği

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Atama kararları Resmi Gazete'de! Valiliklerden büyükelçiliklere kritik görev değişikliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla devletin kritik kademelerinde kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Valiliklerden büyükelçiliklere, Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Adli Tıp Kurumu'na kadar birçok stratejik kamu kurumuna yeni isimler atandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla devletin kritik kademelerinde kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Valiliklerden büyükelçiliklere, Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Adli Tıp Kurumu'na kadar birçok stratejik kamu kurumuna yeni isimler atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Valiliklerden büyükelçiliklere kritik görev değişikliği - 1

ADLİ TIP KURUMU'NDA GÖREVLENDİRMELER

Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kocataş, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliğine ise İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 8'inci maddesi gereğince görevlendirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Valiliklerden büyükelçiliklere kritik görev değişikliği - 2

BÜYÜKELÇİLİKLERDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit atandı.

Yine aynı kararname kapsamında Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Demirok merkeze alınırken, boşalan Türkmenistan Büyükelçiliğine Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Valiliklerden büyükelçiliklere kritik görev değişikliği - 3

ARDAHAN'A YENİ VALİ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alınırken, boşalan Ardahan Valiliğine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Valiliklerden büyükelçiliklere kritik görev değişikliği - 4

ARDAHAN VALİSİ ÖMER HİLMİ YAMLI KİMDİR?

1979 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ahlat'ta tamamladı. 1997 yılında Ahlat Selçuklu Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2001 yılında bu okuldan mezun oldu.

2006 yılında dokuz ay süreyle Manchester Üniversitesinde dil eğitimi aldı, 2013 yılında Keele Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

24.08.2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şehitkamil Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakamımız Ömer Hilmi YAMLI evli ve 3 çocuk babasıdır.

MESLEKİ KARİYER

2003 yılında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak çalıştı.

2004 yılında Van Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

2004-2007 yılları arasındaki Kaymakam adaylığı döneminde sırasıyla; İzmir-Beydağ, Van-Bahçesaray ve Giresun Güce İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitiren Yamlı sırasıyla 2007-2008 Konya Halkapınar, 2008-2010 Erzurum Şenkaya Kaymakamlığı ve 2010-2015 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılına kadar da İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve aynı zamanda Vilayetler Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2018-2022 yılları arasında Konya Selçuklu, 2022-2023 yılları arasında da Kocaeli Kartepe Kaymakamı olarak görev yaptı.

Şehitkamil Kaymakamlığındaki görevine 05.09.2023 tarihinde başlamıştır.

GÖÇ İDARESİ'NDE KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Göç İdaresi Başkanlığı'nda; Uyum ve İletişim Genel Müdürü Yaşar Aksanyar, Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, Uluslararası Koruma Genel Müdürü Bayram Yalınsu ve Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna görevden alındı.

Boşalan görevlere ise Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne Ahmet Dalkıran, Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yüzer, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Mustafa Güney ve Yabancılar Genel Müdürlüğüne Özge Kaplan atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Valiliklerden büyükelçiliklere kritik görev değişikliği - 5

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREV DEĞİŞİMİ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan görevden alındı. Boşalan Teftiş Kurulu Başkanlığına Fuat Şanal atandı.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Hakan Nalbantoğlu atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Valiliklerden büyükelçiliklere kritik görev değişikliği - 6

TİCARET BAKANLIĞI'NDA GÖREVDEN ALMA

Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Satıroğlu, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

TÜRASAŞ YÖNETİM KURULUNA YENİ İSİMLER

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Murat Durkan, Aysel Kandemir, Murat Bastor ve Aziz Yıldırım atandı.

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