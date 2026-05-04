CHP'li Hasbi Dede hakkında yeni iddia! Hepsi telefonundan çıktı

Giresun Görele'de infiale yol açan cinsel taciz davasında karar çıktı. CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cezayı ertelememe kararı ve dava dosyasına giren yeni skandallar Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Hasbi Dede'nin incelenen dijital materyallerinden çıkan mesajlar ve "kodlu" yazışmalar, kirli ilişkiler ağını bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Selman Kutlu, davanın perde arkasını ve sarsıcı detayları canlı yayında aktardı.



MAHKEMEDEN CEZAYI ERTELEMEME KARARI



Dava sürecini ve verilen hükmü aktaran A Haber muhabiri Selman Kutlu, "Geçtiğimiz hafta burada Görele Adliyesi önünde, 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava son bulmuştu. Cumhuriyet Halk Partili Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay çocuğa karşı cinsel taciz suçundan yargılanmış ve ceza almıştı. Mahkeme bu cezanın ertelenmemesine karar verdi. Kamu çalışanı olduğu için o dönemde bu nedenle bir erteleme vermedi" sözleriyle yargılamadaki kritik noktayı paylaştı.



TELEFONDAN ÇIKAN KİRLİ İLİŞKİLER



Hasbi Dede'nin incelenen dijital cihazlarından çıkan çarpıcı delillere değinen Kutlu, "Davanın sonrasında alınan materyaller ve cep telefonu incelemesinin ardından Hasbi Dede'nin akılalmaz mesajları da ortaya çıktı telefonun içerisinden. Birçok kadınla yazışması var, bu kadınlarla yazışmalarında özellikle kodlama yaptığı göze çarpıyor. Şehir olarak kodladığı ve Tuana Torun'a o ilk taciz mesajı atılmasından öncesinde bile bazı konuşmalar yer alıyor. Birçok kadına ait fotoğrafların da telefondan çıktığını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.



Belediye imkanlarının şahsi ilişkiler için kullanıldığına dair iddiaları aktaran Selman Kutlu, "Görele Belediyesi'nin düzenlediği son dönemdeki o organizasyonlarda telefondaki konuşmalarda kayıtlı 'solist' diye bir bayan var. Görele Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonlarda bu solistin yer aldığı ve oradan aynı şekilde bir ücret ödendiği de belli oluyor" diyerek dosyaya giren yeni usulsüzlük detaylarına dikkat çekti.

TUANA TORUN'A YOĞUN BASKI VE SOKAKTA HAKARET



Hayatını kaybeden Tuana Torun'un ve ailesinin maruz kaldığı baskıları anlatan Kutlu, "Tuana hayatını kaybetmeden son üç gün içerisinde aileye karşı oldukça yoğun bir baskı yapıldığını biliyoruz. Sosyal medya üzerinden tehditler aldığını, yapay zeka üstünden birçok materyalin oluşturulup aileye gönderildiğini, hatta dosyaya giren bir konuşmada Hasbi Dede'nin halasının, Tuana Torun ölmeden son üç gün içerisinde sokaklarda ağır hakaretler ettiği de dosyaya yansımış durumda" sözleriyle yaşanan psikolojik şiddeti aktardı.



AİLE VE BAKANLIK CEZAYI AZ BULDU: İSTİNAF YOLU GÖRÜNDÜ



Davanın bir üst mahkemeye taşınacağını belirten Selman Kutlu, "Mahkeme gerekçeli kararın ardından İstinaf Mahkemesi'ne taşınması bekleniyor. Özellikle Aile Bakanlığı'nın cezayı az bulması nedeniyle itiraz etmesi bekleniyor. Hasbi Dede'nin avukatlarının da aynı şekilde itiraz etmesi bekleniyor. İstinaf Mahkemesi'ne iki taraf da itirazını yapacak" ifadeleriyle haberini noktaladı.