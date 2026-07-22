AİDAT GELİRLERİ TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Meslek odalarının en önemli gelir kaynaklarını üyelerden tahsil edilen aidatlar oluşturuyor.

Sabah'ın haberine göre, TOBB bünyesindeki oda ve borsalara kayıtlı işletmelerden yıllık aidat, munzam aidat, kayıt ücreti ve çeşitli belge ile hizmet bedelleri tahsil edildiği belirtiliyor. Sendikalarda ise gelirlerin büyük bölümünü işçi ve memurlardan kesilen üyelik aidatları oluşturuyor.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında sendika üyelik aidatlarının üst sınırına ilişkin düzenleme bulunduğu, kesinti oranlarının ise sendikaların kendi tüzüklerine göre belirlendiği aktarılıyor.