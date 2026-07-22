Sendika ve oda başkanlarının maaşları yeniden gündemde! Aidat gelirleri mercek altında: Milyonluk mali haklar
İşçi, memur ve esnafın haklarını korumak amacıyla faaliyet gösteren sendika ve meslek odalarının yöneticilerine ödenen maaşlar yeniden tartışma konusu oldu. Üye aidatlarıyla oluşan bütçelerin nasıl kullanıldığı, başkanlara sağlanan maaş, temsil gideri, makam tazminatı ve diğer mali haklar kamuoyunda yeniden gündeme gelirken, bazı kurumlarda toplam mali hakların milyonlarca lirayı bulduğu yönündeki iddialar dikkat çekti.
İşçi, memur ve esnafın üye olduğu sendika ve meslek odalarında yöneticilere sağlanan mali haklar kamuoyunda yeniden tartışılıyor. Başkanlara ödenen maaşların yanı sıra makam tazminatı, temsil giderleri, huzur hakkı, harcırah ve çeşitli ek ödemeler de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
Üye aidatlarıyla oluşan bütçelerin nasıl kullanıldığı ve yöneticilerin toplam maliyetlerinin şeffaf biçimde açıklanıp açıklanmadığı yönündeki tartışmalar sürerken, üyeler özellikle yüksek enflasyon ortamında yöneticilere sağlanan mali hakların kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasını talep ediyor.
SENDİKA VE ODA BAŞKANLARININ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Habere göre Türkiye'de oda ve sendika başkanlarının maaşları yasal bir üst sınıra bağlı bulunmuyor. Ücretler; kurumun tüzüğü, genel kurul kararları, üye sayısı ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirleniyor.
Genel kurul kararlarıyla belirlenen maaşlara temsil ödeneği, makam tazminatı, huzur hakkı ve çeşitli ek ödemelerin de eklenebildiği, bu nedenle bazı kurumlarda toplam mali hakların çok daha yüksek seviyelere ulaşabildiği ifade ediliyor.