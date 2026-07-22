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Sendika ve oda başkanlarının maaşları yeniden gündemde! Aidat gelirleri mercek altında: Milyonluk mali haklar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sendika ve oda başkanlarının maaşları yeniden gündemde! Aidat gelirleri mercek altında: Milyonluk mali haklar

İşçi, memur ve esnafın haklarını korumak amacıyla faaliyet gösteren sendika ve meslek odalarının yöneticilerine ödenen maaşlar yeniden tartışma konusu oldu. Üye aidatlarıyla oluşan bütçelerin nasıl kullanıldığı, başkanlara sağlanan maaş, temsil gideri, makam tazminatı ve diğer mali haklar kamuoyunda yeniden gündeme gelirken, bazı kurumlarda toplam mali hakların milyonlarca lirayı bulduğu yönündeki iddialar dikkat çekti.

İşçi, memur ve esnafın üye olduğu sendika ve meslek odalarında yöneticilere sağlanan mali haklar kamuoyunda yeniden tartışılıyor. Başkanlara ödenen maaşların yanı sıra makam tazminatı, temsil giderleri, huzur hakkı, harcırah ve çeşitli ek ödemeler de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Sendika ve oda başkanlarının maaşları yeniden gündemde! Aidat gelirleri mercek altında: Milyonluk mali haklar - 1

Üye aidatlarıyla oluşan bütçelerin nasıl kullanıldığı ve yöneticilerin toplam maliyetlerinin şeffaf biçimde açıklanıp açıklanmadığı yönündeki tartışmalar sürerken, üyeler özellikle yüksek enflasyon ortamında yöneticilere sağlanan mali hakların kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasını talep ediyor.

Sendika ve oda başkanlarının maaşları yeniden gündemde! Aidat gelirleri mercek altında: Milyonluk mali haklar - 2

SENDİKA VE ODA BAŞKANLARININ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Habere göre Türkiye'de oda ve sendika başkanlarının maaşları yasal bir üst sınıra bağlı bulunmuyor. Ücretler; kurumun tüzüğü, genel kurul kararları, üye sayısı ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirleniyor.

Genel kurul kararlarıyla belirlenen maaşlara temsil ödeneği, makam tazminatı, huzur hakkı ve çeşitli ek ödemelerin de eklenebildiği, bu nedenle bazı kurumlarda toplam mali hakların çok daha yüksek seviyelere ulaşabildiği ifade ediliyor.

Sendika ve oda başkanlarının maaşları yeniden gündemde! Aidat gelirleri mercek altında: Milyonluk mali haklar - 3

AİDAT GELİRLERİ TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Meslek odalarının en önemli gelir kaynaklarını üyelerden tahsil edilen aidatlar oluşturuyor.

Sabah'ın haberine göre, TOBB bünyesindeki oda ve borsalara kayıtlı işletmelerden yıllık aidat, munzam aidat, kayıt ücreti ve çeşitli belge ile hizmet bedelleri tahsil edildiği belirtiliyor. Sendikalarda ise gelirlerin büyük bölümünü işçi ve memurlardan kesilen üyelik aidatları oluşturuyor.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında sendika üyelik aidatlarının üst sınırına ilişkin düzenleme bulunduğu, kesinti oranlarının ise sendikaların kendi tüzüklerine göre belirlendiği aktarılıyor.

Sendika ve oda başkanlarının maaşları yeniden gündemde! Aidat gelirleri mercek altında: Milyonluk mali haklar - 4

ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI

Haberde, birçok kurumun yöneticilerine sağlanan toplam mali hakların kamuoyuna ayrıntılı biçimde açıklanmadığı iddia ediliyor.

Aidat ödeyen üyelerin, bütçelerin hangi hizmetlerde kullanıldığı ve yöneticilere sağlanan toplam mali haklara ilişkin daha fazla şeffaflık beklentisi içinde olduğu belirtiliyor.

Sendika ve oda başkanlarının maaşları yeniden gündemde! Aidat gelirleri mercek altında: Milyonluk mali haklar - 5

UZUN GÖREV SÜRELERİ DE GÜNDEMDE

Haberde ayrıca bazı sendika ve meslek odası başkanlarının uzun yıllardır görevlerini sürdürdüğüne dikkat çekiliyor.

Örnek olarak TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın uzun süredir görev yapan isimler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Sendika ve oda başkanlarının maaşları yeniden gündemde! Aidat gelirleri mercek altında: Milyonluk mali haklar - 6

SENDİKA VE ODA BAŞKANLARININ MAAŞLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Sendika başkanlarının maaşları nasıl belirleniyor?

Habere göre maaşlar, ilgili sendika veya meslek odasının tüzüğü ile genel kurul kararları doğrultusunda belirleniyor.

Sendikaların en büyük gelir kaynağı nedir?

Sendikalarda temel gelir kalemini üyelerden kesilen aidatlar oluşturuyor. Meslek odalarında ise aidatların yanı sıra çeşitli kayıt ve hizmet bedelleri de gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Oda başkanlarının maaşları kamuoyuna açıklanıyor mu?

Haberde, bazı kurumların mali bilgileri paylaştığı, ancak birçok kurumun yöneticilere sağlanan toplam mali hakları ayrıntılı biçimde açıklamadığı iddia ediliyor.

Aidatlar hangi mevzuata göre tahsil ediliyor?

Sendika aidatları 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde tahsil edilirken, oda aidatları ilgili kuruluşların tabi olduğu özel mevzuata göre belirleniyor.

SONUÇ

Sendika ve meslek odalarındaki mali haklar ile aidatların kullanımına ilişkin tartışmalar kamuoyunda yeniden gündeme geldi. Üye aidatlarının kullanımında şeffaflık beklentisi ile yöneticilere sağlanan mali haklara ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi talepleri önümüzdeki süreçte de tartışılmaya devam edecek.

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