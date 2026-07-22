Ankara'da fuhuş operasyonu! 20 kadın kurtarıldı, 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takipte, Çankaya'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan şüphelilerin kadınları otellere yönlendirerek fuhşa aracılık ettiği belirlendi. Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda suçüstü yapıldı. Aramalarda cep telefonları ile güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu.