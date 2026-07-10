Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptıkları belirlenen 119 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını alenen özendiren yayınlar yaptıkları tespit edilen 119 şüpheli hakkında gözaltı, ikametlerinde arama ve el koyma kararı verildi.

63 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 63 şüpheli gözaltına alınırken, 26 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari durumdaki 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 88,20 gram metamfetamin, 57,90 gram bonzai, 12,10 gram esrar, 209 adet sentetik ecza, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL ile 250 euro, 1 adet hassas terazi, 2 adet esrar öğütücü aparat, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 28 adet tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.