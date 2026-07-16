Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, Levent Üzümcü ve Fatih Aksoy gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "25 kişi hakkında gözaltı kararı var ve şu ana kadar gözaltına alınan kişiler arasında sanatçı ve şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve Levent Üzümcü'nün olduğu da biliniyor" sözleriyle operasyonun kapsamını aktardı. Yetkililer, ilerleyen saatlerde gözaltına alınan yeni isimlerin de netleşeceğini belirtti.

BAŞSAVCILIKTAN "MAKUL ŞÜPHE" AÇIKLAMASI

Soruşturmanın seyrine dair alışık olunmayan bir yöntemle yazılı açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı. Başsavcılık makamı, "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen bir soruşturmada; kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı. Açıklamada, 25 kişi için arama ve biyolojik inceleme talimatı verildiği belirtildi.

ADLİ TIP VE SEVK SÜRECİ BAŞLADI

Gözaltına alınan isimlerin jandarmadaki sorgularının ardından izlenecek yol haritası da netleşti. Soruşturmanın teknik ilerleyişine dair bilgi veren muhabir Mustafa Kadir Mercan, "Gözaltına alınan ünlüler ilk önce İl Jandarma Komutanlığı'nda bir ifade verecekler, sonrasında Adli Tıp Kurumu'na gönderilecekler. Buradaki test işlemleri bittikten hemen sonraysa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk işlemleri yapılacak" sözleriyle süreci aktardı.