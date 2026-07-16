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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, Levent Üzümcü ve Fatih Aksoy gözaltına alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, Levent Üzümcü ve Fatih Aksoy gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, oyuncu Levent Üzümcü ve ünlü yapımcı Fatih Aksoy'un da 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu şebekelerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı mücadelede bu sabah saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, sanat ve magazin dünyasının tanınmış isimlerini de kapsayan "yeni dalga" operasyon için bu sabah düğmeye basıldı.

CANLI ANLATIM

07:30

DETAYLAR A HABER'DE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "25 kişi hakkında gözaltı kararı var ve şu ana kadar gözaltına alınan kişiler arasında sanatçı ve şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve Levent Üzümcü'nün olduğu da biliniyor" sözleriyle operasyonun kapsamını aktardı. Yetkililer, ilerleyen saatlerde gözaltına alınan yeni isimlerin de netleşeceğini belirtti.

BAŞSAVCILIKTAN "MAKUL ŞÜPHE" AÇIKLAMASI

Soruşturmanın seyrine dair alışık olunmayan bir yöntemle yazılı açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı. Başsavcılık makamı, "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen bir soruşturmada; kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı. Açıklamada, 25 kişi için arama ve biyolojik inceleme talimatı verildiği belirtildi.

ADLİ TIP VE SEVK SÜRECİ BAŞLADI

Gözaltına alınan isimlerin jandarmadaki sorgularının ardından izlenecek yol haritası da netleşti. Soruşturmanın teknik ilerleyişine dair bilgi veren muhabir Mustafa Kadir Mercan, "Gözaltına alınan ünlüler ilk önce İl Jandarma Komutanlığı'nda bir ifade verecekler, sonrasında Adli Tıp Kurumu'na gönderilecekler. Buradaki test işlemleri bittikten hemen sonraysa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk işlemleri yapılacak" sözleriyle süreci aktardı.

07:15

İLYAS YALÇINTAŞ VE FATİH AKSOY GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy gözaltına alındı.

07:13

25 GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

07:05

YENİ DALGA OPERASYON!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sabah saatlerinde yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

 

07:00

2026 YILINDA ÜNLÜLERE HANGİ TARİHLERDE OPERASYON YAPILDI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadelede verdiği kararlılık mesajı sonrası 2026 yılında ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmaları, İstanbul merkezli farklı başsavcılıkların koordinasyonunda peş peşe operasyonlarla genişledi.

13 OCAK 2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başka bir dosyasında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Emel Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. 2 kişi tutuklandı, bazı şüphelilere adli kontrol uygulandı.

20 OCAK 2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile Bilal Hancı’nın da adı geçti.

31 OCAK 2026

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Hasan Can Kaya, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ve Emirhan Çakal gibi isimler soruşturmaya dahil edildi. Ayrıca 9 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

17 ŞUBAT 2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gibi isimlerin bulunduğu açıklandı.

25 MART 2026

İstanbul’da 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel ve Didem Soydan’ın isimleri gündeme geldi.
 
7 NİSAN 2026

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve Ersay Üner’in de aralarında bulunduğu isimler hakkında operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlardan 3’ü adliyeye sevk edildi.

9 NİSAN 2026

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 11 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin firari olduğu, 1 kişinin ise yurt dışında bulunduğu açıklandı. Emir Can İğrek, Burak Deniz, Mert Demir ve Hafsanur Sancaktutan’ın isimleri dosyada yer aldı.

13 NİSAN 2026

Soruşturmanın devamında düzenlenen yeni dalgada toplam gözaltı sayısı 19’a yükseldi. Mahkeme 8 kişinin tutuklanmasına, 11 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Ayrıca Adli Tıp raporlarında bazı şüphelilerin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı: 100’ün üzerine çıktı
Gözaltına alınan kişi sayısı: Yaklaşık 70
Tutuklanan şüpheli sayısı: En az 10

Operasyonlar ağırlıklı olarak İstanbul merkezli yürütüldü; bazı dosyalar Ankara, Muğla ve Yalova’ya uzandı.

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