Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! İlyas Yalçıntaş, Levent Üzümcü ve Fatih Aksoy gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, oyuncu Levent Üzümcü ve ünlü yapımcı Fatih Aksoy'un da 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu şebekelerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı mücadelede bu sabah saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, sanat ve magazin dünyasının tanınmış isimlerini de kapsayan "yeni dalga" operasyon için bu sabah düğmeye basıldı.
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DETAYLAR A HABER'DE
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "25 kişi hakkında gözaltı kararı var ve şu ana kadar gözaltına alınan kişiler arasında sanatçı ve şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve Levent Üzümcü'nün olduğu da biliniyor" sözleriyle operasyonun kapsamını aktardı. Yetkililer, ilerleyen saatlerde gözaltına alınan yeni isimlerin de netleşeceğini belirtti.
BAŞSAVCILIKTAN "MAKUL ŞÜPHE" AÇIKLAMASI
Soruşturmanın seyrine dair alışık olunmayan bir yöntemle yazılı açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı. Başsavcılık makamı, "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen bir soruşturmada; kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı. Açıklamada, 25 kişi için arama ve biyolojik inceleme talimatı verildiği belirtildi.
ADLİ TIP VE SEVK SÜRECİ BAŞLADI
Gözaltına alınan isimlerin jandarmadaki sorgularının ardından izlenecek yol haritası da netleşti. Soruşturmanın teknik ilerleyişine dair bilgi veren muhabir Mustafa Kadir Mercan, "Gözaltına alınan ünlüler ilk önce İl Jandarma Komutanlığı'nda bir ifade verecekler, sonrasında Adli Tıp Kurumu'na gönderilecekler. Buradaki test işlemleri bittikten hemen sonraysa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk işlemleri yapılacak" sözleriyle süreci aktardı.
İLYAS YALÇINTAŞ VE FATİH AKSOY GÖZALTINDA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED yapımın sahibi yapımcı Fatih Aksoy gözaltına alındı.
25 GÖZALTI KARARI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.