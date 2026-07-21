Yönetişim ve gelecek vizyonu başlıklarında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Çalıştay sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinde Van Gölü Havzası'nın ekolojik, sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirecek çok sayıda öneriye yer verildi.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayeleri ve vizyonuyla gerçekleştirilen organizasyonda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iki gün boyunca Van Gölü Havzası'nın çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel geleceğini masaya yatırdı.

Van Gölü'nün geleceğini şekillendirecek kritik çalıştay tamamlandı. Sıfır Atık Vakfı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin iş birliğinde düzenlenen "Gelecek İçin Van Gölü Havzası – Ortak Akıl Platformu / Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı", ikinci gün gerçekleştirilen tematik masa çalışmaları ve değerlendirme oturumlarının ardından sona erdi. Çalıştay sonunda hazırlanan kapsamlı sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı FOTOĞRAF: AA

BAKAN YUMAKLI: "VAN GÖLÜ'NÜN HAZİNELERİNİ KORUMAK İÇİN YAPTIKLARIMIZI VE YAPACAKLARIMIZI KONUŞTUK"

Çalıştayın kapanışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplantının yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri ilgilendiren önemli bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi.

Yumaklı, "Van Gölü Havzası'nın dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu. Alanında uzman akademisyenlerimiz, değerli katılımcılar, havzanın bundan sonraki dönemde yol haritasının çıkarılmasına katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Van Gölü'nün hazinelerini korumak için yaptıklarımız ve yapacaklarımız konuşuldu." dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYATIMIZIN TAM GÖBEĞİNDE"

İklim krizinin artık ertelenemeyecek bir gerçek olduğuna dikkat çeken Yumaklı, tüm dünyanın bu konuda yeni politikalar geliştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliği konusu sadece bir akademik çalışmanın, sadece bir köşe yazısının konusu değildir. Hayatımızın tam da göbeğinde önemli bir gerçektir. Tüm dünya buna göre önlemler alıyor. Biz de buna göre tedbirlerimizi alıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su politikalarına ilişkin sözlerini de hatırlatan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Suyumuzu korumak ile vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur' diyor. Bu söz, kullandığımız her kaynağı dengeli kullanmamız gerektiğini ifade ediyor." diye konuştu.

"VAN KAPALI HAVZASI MASTER PLANI YOL HARİTASI OLACAK"

Bilimsel verilerin Van Gölü Havzası'nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında bulunduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, geleceğe odaklandıklarını belirterek, "Bilimsel çalışmalar bize Van Gölü Havzası'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerinden biri olduğunu gösteriyor. Ana hedefimiz geleceği planlamak. Bugünü konuşmuyor, geleceği planlamaya gayret ediyoruz. Van Kapalı Havzası Master Planı da önümüzdeki yılların yol haritasını oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

"BU ÇALIŞTAY BİR MİLAT"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, çalıştayın tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Turan, "Bu çalıştay bir milat. 2020'de ilan edilen Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı çerçevesinde bir noktaya gelindi. Bu çalıştay ise 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda havzanın kültürel, sosyolojik ve ekolojik bağlamda anayasasını ortaya koyacaktır. Bu eseri COP31'de paylaşmayı hedefliyoruz." dedi.