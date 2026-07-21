Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Letonya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırılırken, NATO Ankara Zirvesi'nde ortaya konulan dayanışma ruhu ve iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde önemli mesajlar verildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi yaptı.

NATO ZİRVESİNE VURGU

Görüşmede Türkiye ile Letonya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Rinkevics'i NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Zirvede müttefikler arasındaki dayanışma ruhu açık şekilde ortaya kondu." ifadelerini kullandı. Erdoğan, zirvede alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

"BALTIK BÖLGESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin dayanıklılığına büyük önem verdiğini vurgulayarak, bu kapsamda katkılarını artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİ MESAJI

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği de gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, "Başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki iş birliğini daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz." diyerek stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönündeki kararlılığı dile getirdi.