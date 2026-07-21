Başkan Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği! Önce Letonya Cumhurbaşkanı, ardından İspanya Başbakanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, "Başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki iş birliğini daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz." diyerek stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönündeki kararlılığı dile getirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği de gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin dayanıklılığına büyük önem verdiğini vurgulayarak, bu kapsamda katkılarını artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Görüşmede Türkiye ile Letonya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi yaptı.

İSPANYA'YA TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlarken, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığından alınan bilgilere göre, Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti.

Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, İspanya Başkanı Sanchez'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle misafir etmekten bahtiyar olduğunu dile getirdi. Başkan Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.