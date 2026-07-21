Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temas! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan peş peşe ziyaretler

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönemin kapılarını açacak olan ve bir dizi yasal düzenlemeyi içerecek adımların atılması için siyasi turuna başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş aynı zamanda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı görüşecek.



GÖRÜŞMEYE DAİR HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Kurtulmuş'u uğurlarken, görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.