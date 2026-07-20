AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, TBMM'nin temmuz sonu veya ağustos başında tatile girmesinin planlandığını belirterek, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemeler için Meclis'in yeniden olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini söyledi. Usta, genel af tartışmaları, yeni anayasa çalışmaları ve gelir destekleme programına ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nun (TÜBAF) düzenlediği Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin konuşan Usta, TBMM'nin planlanan yaz tatiline rağmen ihtiyaç halinde yeniden olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini açıkladı.

Usta, devam eden görüşmelerin tüm siyasi partilerin ortak uzlaşısıyla sonuçlanmasını beklediklerini ifade ederken, genel af tartışmaları, yeni anayasa çalışmaları ve gelir destekleme programına ilişkin de önemli mesajlar verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İÇİN YASAL DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, sınır ötesindeki tehditlerin de tamamen ortadan kaldırılmasını hedeflediğini belirten Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yürüttüğü siyasi temasların sürdüğünü söyledi.

Usta, sürecin bütün siyasi partilerin uzlaşısıyla hazırlanacak çerçeve niteliğinde bir düzenlemeyle ilerlemesini amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Sadece sınırlarımız içerisinde değil, sınırlarımızın dışında da ülkemize tehdit olabilecek her unsurun artık bitirilmesi konusunda kararlıyız."

Usta ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Henüz görüşmeler devam ediyor. En çok beklenen ve arzu edilen şey, Türkiye'de bir terör örgütünün adıyla PKK'nın anılmaması ve bunun bitirilmiş olması."

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILABİLİR

TBMM'nin temmuz sonu veya ağustos başında tatile girmesinin planlandığını hatırlatan Usta, gerekli görülmesi halinde Meclis'in yeniden toplanabileceğini söyledi.

Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'imizi kapatırız, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağırabilir, bu yasa da görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda."

GENEL AF TARTIŞMALARINA NET YANIT

Son dönemde kamuoyunda gündeme gelen genel af beklentilerine de değinen Usta, beklentilerin doğru yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Usta şöyle konuştu:

"Genel bir af beklentisi var tabii ki. Ama bunu şu an için genel söylemem zor."

Devlete karşı işlenen suçlarla kişilere karşı işlenen suçların birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Usta, yapılacak düzenlemelerin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında değerlendirileceğini ifade etti.

YENİ ANAYASA İÇİN UZLAŞI MESAJI

Yeni anayasa çalışmalarının uzun süredir gündemde olduğunu belirten Usta, mevcut Meclis aritmetiğinin ortak uzlaşıyı zorunlu kıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revize edilebilecek alanların bulunabileceğini dile getiren Usta, sivil bir anayasanın ancak tüm siyasi partilerin katkısıyla hazırlanabileceğini ifade etti.

GELİR DESTEKLEME PROGRAMI EKİM AYINDA GÜNDEME GELEBİLİR

Ekonomi başlığında da önemli açıklamalar yapan Usta, Hazine ve Maliye yönetimiyle gelir destekleyici yeni bir model üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Yeni sistemde yalnızca emeklilerin değil, gelir seviyesi düşük tüm ailelerin desteklenmesinin hedeflendiğini belirten Usta, kira durumu, çocuk sayısı ve hane gelirinin dikkate alınacağını söyledi.

Usta, gerekmesi halinde düşük gelirli ailelerin aylık gelirine 20 ila 30 bin lira arasında ilave katkı sağlanabileceğini belirterek düzenlemenin ekim ayında TBMM gündemine gelebileceğini ifade etti.

AK PARTİ'Lİ USTA'NIN AÇIKLAMALARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

TBMM olağanüstü toplantıya çağrılacak mı?

Leyla Şahin Usta, Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenlemelerin yetişmesi halinde Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini açıkladı.

Genel af çıkacak mı?

Usta, genel af konusunda kesin bir çalışma bulunduğunu söylemedi. Düzenlemelerin daha çok Terörsüz Türkiye süreci kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

Gelir destekleme programı ne zaman gelecek?

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı gelir destekleme programının ekim ayında TBMM gündemine gelmesi öngörülüyor.

Yeni anayasa çalışmaları hangi aşamada?

Usta, yeni anayasanın ancak Meclis'teki siyasi partilerin ortak uzlaşısıyla hazırlanabileceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın açıklamaları, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen yasal çalışmaların hız kazandığını ortaya koydu. TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılması ihtimali, yeni anayasa hazırlıkları ve gelir destekleme programına ilişkin mesajlar, önümüzdeki dönemde Meclis gündeminin yoğun geçeceğine işaret ediyor.