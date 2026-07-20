Terörsüz Türkiye masada! Numan Kurtulmuş ile Kılıçdaroğlu bir araya gelecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın saat 16:00’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul edecek. Görüşmede, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemeler ele alınacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın saat 16:00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Görüşmede, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemeler ele alınacak.
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