Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye KKTC'nin yanında olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Lefkoşa'da düzenlenen törende önemli mesajlar verdi. Yılmaz, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün dışlandığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını belirterek, Ankara'nın garantör ülke olarak KKTC'nin yanında durmayı sürdüreceğini vurguladı.