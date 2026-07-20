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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye KKTC'nin yanında olmaya devam edecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye KKTC'nin yanında olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Lefkoşa'da düzenlenen törende önemli mesajlar verdi. Yılmaz, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün dışlandığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını belirterek, Ankara'nın garantör ülke olarak KKTC'nin yanında durmayı sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

"GARANTÖR TÜRKİYE KKTC'NİN YANINDA"

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün Rumlar kadar adanın asli sahibi olduğunun kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları...

"Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türkü'nün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir.

Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir

Uluslararası toplum, Kıbrıs Türkü'nün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmelidir"

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