Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının 90. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sözleşmenin Türkiye'nin Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit ettiğini vurguladı. Açıklamada, Türkiye'nin Montrö'yü 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uyguladığı, bundan sonra da aynı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının 90. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

"ÜLKEMİZCE TAM 90 YILDIR TARAFSIZLIK, ŞEFFAFLIK VE TİTİZLİKLE UYGULANMAKTADIR"

Açıklamada, 20 Temmuz 1936'da imzalanan ve Türkiye'nin iç suları olan Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulandığı ifade edildi.

"AYNI KARARLILIKLA UYGULANMAYA DEVAM EDECEK"

Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olarak nitelendirilen sözleşmenin, barış ve savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde koruduğu ve değerini kanıtladığı belirtilirken, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni bundan sonra da aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve ülkemizin iç suları olan Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi, ülkemizce tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulanmaktadır.

Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olan Sözleşme, gerek barış gerek savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde korumuş ve değerini kanıtlamıştır.

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir."