"Papel" ağının gizemli dünyası deşifre edildi! MASAK raporu ihaneti belgeledi | Merkez Dubai'de
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyon, Türkiye’deki yasa dışı bahis paralarının nasıl aklandığını ve rotanın Dubai’deki lüks gökdelenlere nasıl uzandığını gün yüzüne çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen ve hacmi tam 1,5 milyar TL'ye ulaşan devasa bir kara para aklama ve yasa dışı bahis ağı çökertildi.
MASAK raporundaki en çarpıcı teknik analiz, Papel A.Ş.'nin sıradan bir şirket olmadığını, "yedek bir aklama mekanizması" olarak kurgulandığını gözler önüne serdi.
O İSİM KAĞIT ÜZERİNDE PATRON ÇIKTI!
Resmi kayıtlara göre şirketin %100 pay sahibi ve kurucusu Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım olarak görünse de, Yıldırım'ın sadece "kağıt üstünde patron" olduğu, hiçbir karar almadığı ve ofise sadece "imza atmaya" geldiği belirlendi.
Yıldırım, Dubai'deki ortağının Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten Al Maktoum ailesinden olduğunu iddia ederek yapıya uluslararası bir dokunulmazlık zırhı kazandırmaya çalışsa da, MASAK ve Emniyet birimleri Yıldırım'ın aslında Papara soruşturmasında da firari Ferit Samuray ve Asil Ersoydan'ın kontrolünde bir "vitrin isim" olduğunu ortaya çıkardı.
GÖLGE PATRONLAR: "NİCK" KOD ADLI SAMURAY VE ASİL ERSOYDAN
Soruşturmanın asıl hedefinde, operasyondan önce yurt dışına kaçan iki "gölge patron" bulunuyor. Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere gibi ülkelerde kurulu çok sayıda Papel markalı şirketin mimarı olan Nick ve Niko takma isimleri kullanan Ferit Samuray "markanın asıl sahibi" olarak biliniyor.
Samuray, küresel bir para aklama ağını Asil Ersoydan ile yönetiyor. Dubai'deki lüks gökdelen Anwa Tower'da ikamet eden Ersoydan, ise yasa dışı bahis paralarının kripto varlıklara dönüştürülmesinde kilit isim.