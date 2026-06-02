"Papel" ağının gizemli dünyası deşifre edildi! MASAK raporu ihaneti belgeledi | Merkez Dubai'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyon, Türkiye’deki yasa dışı bahis paralarının nasıl aklandığını ve rotanın Dubai’deki lüks gökdelenlere nasıl uzandığını gün yüzüne çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen ve hacmi tam 1,5 milyar TL'ye ulaşan devasa bir kara para aklama ve yasa dışı bahis ağı çökertildi.

MASAK raporundaki en çarpıcı teknik analiz, Papel A.Ş.'nin sıradan bir şirket olmadığını, "yedek bir aklama mekanizması" olarak kurgulandığını gözler önüne serdi.

Rapora göre; devlet tarafından el konulan diğer yasa dışı ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini devralmak üzere bir "halef" olarak hazır bekletilen Papel, 2025 yılına kadar düşük hacimle çalışıp, diğer rakipleri saf dışı kalınca aniden devasa işlem hacimlerine ulaştı.

Sabah'ın haberine göre Şirketin sürekli zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması ve patron Seyhan İbrahim Yıldırım'ın kaynağı belirsiz 827 milyon TL nakit girişi yapması bu teoriyi destekleyen en güçlü kanıtlar olarak dosyaya girdi.

O İSİM KAĞIT ÜZERİNDE PATRON ÇIKTI!

Resmi kayıtlara göre şirketin %100 pay sahibi ve kurucusu Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım olarak görünse de, Yıldırım'ın sadece "kağıt üstünde patron" olduğu, hiçbir karar almadığı ve ofise sadece "imza atmaya" geldiği belirlendi.

Yıldırım, Dubai'deki ortağının Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten Al Maktoum ailesinden olduğunu iddia ederek yapıya uluslararası bir dokunulmazlık zırhı kazandırmaya çalışsa da, MASAK ve Emniyet birimleri Yıldırım'ın aslında Papara soruşturmasında da firari Ferit Samuray ve Asil Ersoydan'ın kontrolünde bir "vitrin isim" olduğunu ortaya çıkardı.

GÖLGE PATRONLAR: "NİCK" KOD ADLI SAMURAY VE ASİL ERSOYDAN

Soruşturmanın asıl hedefinde, operasyondan önce yurt dışına kaçan iki "gölge patron" bulunuyor. Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere gibi ülkelerde kurulu çok sayıda Papel markalı şirketin mimarı olan Nick ve Niko takma isimleri kullanan Ferit Samuray "markanın asıl sahibi" olarak biliniyor.

Samuray, küresel bir para aklama ağını Asil Ersoydan ile yönetiyor. Dubai'deki lüks gökdelen Anwa Tower'da ikamet eden Ersoydan, ise yasa dışı bahis paralarının kripto varlıklara dönüştürülmesinde kilit isim.

ANWA TOWER'DA 13,4 MİLYON DOLARLIK TEK İŞLEM

MASAK raporuna göre; yasa dışı bahis şüphelisi adreslerden, Ersoydan'ın Binance Global hesabına tam 13,4 Milyon ABD Doları tutarında tek işlemde kripto varlık aktarıldı.

Paraların Türkiye'deki kripto borsalarından "ara cüzdanlara", oradan da ikilinin İsviçre merkezli şirketi Criex AG'nin Kraken hesaplarına gönderildiği deşifre edildi. Şebekenin diğer kilit ismi Seyhan İbrahim Yıldırım'ın şirket hesaplarına aktardığı toplam tutar 827 Milyon TL olsa da, Asil Ersoydan'a yapılan 13,4 Milyon dolarlık aktarım ise tek işlemde yapılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL AKLAMA HATTI: DUBAİ, GÜRCİSTAN, KIBRIS

Şebekenin deşifre olmamak için kurduğu karmaşık ağ, Dubai, Gürcistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere hattına yayılmış durumda. Türkiye'den kripto paralarla çıkarılan "bahis paralarının", Ferit Samuray'a ait olduğu değerlendirilen ve "Papel" adını taşıyan çok sayıda paravan şirket üzerinden döndürülerek yeniden yasal sisteme sokularak aklandığı belirlendi.

