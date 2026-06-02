"Papel" ağının gizemli dünyası deşifre edildi! MASAK raporu ihaneti belgeledi | Merkez Dubai'de

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen ve hacmi 1,5 milyar TL'ye ulaşan devasa bir kara para aklama ve yasa dışı bahis ağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada deşifre edilmişti. MASAK raporundaki en çarpıcı teknik analiz, Papel A.Ş.'nin sıradan bir şirket olmadığını, "yedek bir aklama mekanizması" olarak kurgulandığını gözler önüne serdi.

Seyhan İbrahim Yıldırım Rapora göre; devlet tarafından el konulan diğer yasa dışı ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini devralmak üzere bir "halef" olarak hazır bekletilen Papel, 2025 yılına kadar düşük hacimle çalışıp, diğer rakipleri saf dışı kalınca aniden devasa işlem hacimlerine ulaştı. Sabah'ın haberine göre Şirketin sürekli zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması ve patron Seyhan İbrahim Yıldırım'ın kaynağı belirsiz 827 milyon TL nakit girişi yapması bu teoriyi destekleyen en güçlü kanıtlar olarak dosyaya girdi.

O İSİM KAĞIT ÜZERİNDE PATRON ÇIKTI!



Resmi kayıtlara göre şirketin %100 pay sahibi ve kurucusu Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım olarak görünse de, Yıldırım'ın sadece "kağıt üstünde patron" olduğu, hiçbir karar almadığı ve ofise sadece "imza atmaya" geldiği belirlendi.



Yıldırım, Dubai'deki ortağının Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten Al Maktoum ailesinden olduğunu iddia ederek yapıya uluslararası bir dokunulmazlık zırhı kazandırmaya çalışsa da, MASAK ve Emniyet birimleri Yıldırım'ın aslında Papara soruşturmasında da firari Ferit Samuray ve Asil Ersoydan'ın kontrolünde bir "vitrin isim" olduğunu ortaya çıkardı.

GÖLGE PATRONLAR: "NİCK" KOD ADLI SAMURAY VE ASİL ERSOYDAN



Soruşturmanın asıl hedefinde, operasyondan önce yurt dışına kaçan iki "gölge patron" bulunuyor. Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere gibi ülkelerde kurulu çok sayıda Papel markalı şirketin mimarı olan Nick ve Niko takma isimleri kullanan Ferit Samuray "markanın asıl sahibi" olarak biliniyor.



Samuray, küresel bir para aklama ağını Asil Ersoydan ile yönetiyor. Dubai'deki lüks gökdelen Anwa Tower'da ikamet eden Ersoydan, ise yasa dışı bahis paralarının kripto varlıklara dönüştürülmesinde kilit isim.