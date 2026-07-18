İçişleri Bakanlığından 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı: Kavşaklarda yeni uygulamalar ve sıkı denetim geliyor
İçişleri Bakanlığının hazırladığı 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı ile motosiklet kazalarının azaltılması hedefleniyor. Plan kapsamında kavşaklarda motosiklet rezerv alanları, pilot şerit paylaşımı uygulaması, reflektif ekipman teşviki, ortak denetimler ve güvenli sürüş eğitimleri hayata geçirilecek.
İçişleri Bakanlığı, motosiklet kullanımındaki artış ve buna bağlı trafik kazalarını azaltmak amacıyla 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planını hazırladı. Plan kapsamında hem denetimlerin güçlendirilmesi hem de sürücülerin trafikte daha güvenli hareket etmesini sağlayacak yeni uygulamalar devreye alınacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN MOTOSİKLET DENETİMLERİNDE YENİ DÖNEM
AA muhabirinin Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de motosiklet sayısı son yıllarda önemli ölçüde arttı. 2019 yılında toplam taşıtların yüzde 14,1'ini oluşturan motosikletler, 2026 itibarıyla 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonuna ulaşarak yüzde 21,3'lük paya yükseldi.
Bu yıl 1 Ocak-8 Temmuz döneminde meydana gelen 138 bin 833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının 69 bin 131'ine motosikletler karıştı. Bu veriler doğrultusunda hazırlanan eylem planı, 25 paydaş kurumun katılımıyla uygulanacak.
TRAFİK IŞIKLARINDA MOTOSİKLETLERE ÖZEL BEKLEME ALANI PLANLANIYOR
Eylem planının dikkat çeken başlıklarından biri, yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanlarının oluşturulması oldu.
"Motosiklet rezerv alanı" olarak planlanan uygulamayla sürücülerin trafik ışıklarında diğer araçların önünde beklemesi sağlanacak. Böylece motosikletlerin daha görünür hale gelmesi, sağa ve sola dönüşlerde yaşanan çarpışmaların azaltılması ve güvenli kalkış yapılması hedefleniyor.
Araştırmalar tamamlandıktan sonra uygulamaya ilişkin teknik rehber hazırlanacak.