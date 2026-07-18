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İçişleri Bakanlığından 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı: Kavşaklarda yeni uygulamalar ve sıkı denetim geliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İçişleri Bakanlığından 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı: Kavşaklarda yeni uygulamalar ve sıkı denetim geliyor

İçişleri Bakanlığının hazırladığı 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı ile motosiklet kazalarının azaltılması hedefleniyor. Plan kapsamında kavşaklarda motosiklet rezerv alanları, pilot şerit paylaşımı uygulaması, reflektif ekipman teşviki, ortak denetimler ve güvenli sürüş eğitimleri hayata geçirilecek.

İçişleri Bakanlığı, motosiklet kullanımındaki artış ve buna bağlı trafik kazalarını azaltmak amacıyla 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planını hazırladı. Plan kapsamında hem denetimlerin güçlendirilmesi hem de sürücülerin trafikte daha güvenli hareket etmesini sağlayacak yeni uygulamalar devreye alınacak.

İçişleri Bakanlığından 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı: Kavşaklarda yeni uygulamalar ve sıkı denetim geliyor - 1

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN MOTOSİKLET DENETİMLERİNDE YENİ DÖNEM

AA muhabirinin Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de motosiklet sayısı son yıllarda önemli ölçüde arttı. 2019 yılında toplam taşıtların yüzde 14,1'ini oluşturan motosikletler, 2026 itibarıyla 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonuna ulaşarak yüzde 21,3'lük paya yükseldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN MOTOSİKLET KAZALARINA KARŞI YENİ EYLEM PLANI

Bu yıl 1 Ocak-8 Temmuz döneminde meydana gelen 138 bin 833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının 69 bin 131'ine motosikletler karıştı. Bu veriler doğrultusunda hazırlanan eylem planı, 25 paydaş kurumun katılımıyla uygulanacak.

İçişleri Bakanlığından 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı: Kavşaklarda yeni uygulamalar ve sıkı denetim geliyor - 2

TRAFİK IŞIKLARINDA MOTOSİKLETLERE ÖZEL BEKLEME ALANI PLANLANIYOR

Eylem planının dikkat çeken başlıklarından biri, yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanlarının oluşturulması oldu.

"Motosiklet rezerv alanı" olarak planlanan uygulamayla sürücülerin trafik ışıklarında diğer araçların önünde beklemesi sağlanacak. Böylece motosikletlerin daha görünür hale gelmesi, sağa ve sola dönüşlerde yaşanan çarpışmaların azaltılması ve güvenli kalkış yapılması hedefleniyor.

Araştırmalar tamamlandıktan sonra uygulamaya ilişkin teknik rehber hazırlanacak.

İçişleri Bakanlığından 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı: Kavşaklarda yeni uygulamalar ve sıkı denetim geliyor - 3

KONTROLLÜ ŞERİT PAYLAŞIMI PİLOT İLDE UYGULANACAK

Şehir içi trafikte motosikletlerin duran veya düşük hızla ilerleyen araçların arasından kontrollü şekilde geçebilmesine imkan tanıyacak "şerit paylaşımı" uygulaması da araştırılacak.

Uygulamanın trafik güvenliğine etkileri değerlendirilecek, elde edilen sonuçlara göre belirlenecek pilot ilde test süreci başlatılacak.

İçişleri Bakanlığından 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı: Kavşaklarda yeni uygulamalar ve sıkı denetim geliyor - 4

REFLEKTİF EKİPMAN VE ABS FARKINDALIĞI ARTIRILACAK

Plan kapsamında gece ve düşük görüş şartlarında motosiklet sürücüleri ile yolcuların daha kolay fark edilmesini sağlamak amacıyla reflektif ekipman kullanımı teşvik edilecek.

Ayrıca Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) başta olmak üzere güvenlik teknolojilerinin kazaların azaltılmasındaki önemi konusunda kamuoyu bilgilendirilecek. Bu teknolojilere sahip motosikletlerin tercih edilmesini destekleyen farkındalık çalışmaları yürütülecek.

MEVZUATA AYKIRI MODİFİKASYONLARA SIKI DENETİM

Eylem planı kapsamında motosikletlerde motor gücünü artıran veya teknik özelliklerini değiştiren mevzuata aykırı modifikasyonlara yönelik denetimler artırılacak.

Yetkililer, üretim standartlarının korunması ve teknik açıdan güvenli olmayan değişikliklerin önlenmesi amacıyla hem denetim hem de bilgilendirme faaliyetlerini genişletecek.

İçişleri Bakanlığından 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı: Kavşaklarda yeni uygulamalar ve sıkı denetim geliyor - 5

RESMİ VE SİVİL EKİPLERLE ORTAK DENETİMLER YAPILACAK

Elektronik denetim sistemlerinin yanı sıra teknolojik imkanlardan da yararlanılarak motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler artırılacak.

Trafik ekiplerine resmi ve sivil diğer birimler de destek verecek. Denetimlerde özellikle koruyucu ekipman kullanılmaması, tehlikeli sürüş davranışları, teknik değişiklikler ve diğer trafik ihlalleri mercek altına alınacak.

ÖĞRENCİLERE VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE EĞİTİM VERİLECEK

Eylem planı yalnızca denetimleri değil eğitim çalışmalarını da kapsıyor.

İlk ve ortaöğretim kurumları ile üniversitelerde öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek. Motosiklet kullanıcılarına ise güvenli sürüş eğitimleri verilecek.

Ayrıca kamu spotları, broşürler, afişler ve bilgilendirme materyalleriyle güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığından 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı: Kavşaklarda yeni uygulamalar ve sıkı denetim geliyor - 6

MOTOSİKLET EYLEM PLANI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planının amacı nedir?

Planın temel amacı motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak, denetimleri güçlendirmek ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmaktır.

Motosiklet rezerv alanı nedir?

Trafik ışıklarında motosikletlerin diğer araçların önünde beklemesini sağlayan özel alanlardır. Böylece sürücülerin görünürlüğünün artırılması hedeflenmektedir.

Şerit paylaşımı uygulaması hemen başlayacak mı?

Hayır. Öncelikle uygulamanın etkileri araştırılacak, ardından belirlenecek pilot ilde test edilecek.

Yeni plan kapsamında hangi denetimler artırılacak?

Koruyucu ekipman kullanımı, tehlikeli sürüş, teknik modifikasyonlar ve diğer trafik ihlallerine yönelik denetimler yoğunlaştırılacak.

İçişleri Bakanlığından 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planı: Kavşaklarda yeni uygulamalar ve sıkı denetim geliyor - 7

SONUÇ

İçişleri Bakanlığının hazırladığı 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı, denetimlerin artırılmasının yanı sıra eğitim, altyapı ve güvenlik teknolojilerini de kapsayan bütüncül bir yol haritası sunuyor. Planın hayata geçirilmesiyle motosiklet kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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