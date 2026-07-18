Şehir içi trafikte motosikletlerin duran veya düşük hızla ilerleyen araçların arasından kontrollü şekilde geçebilmesine imkan tanıyacak "şerit paylaşımı" uygulaması da araştırılacak.

REFLEKTİF EKİPMAN VE ABS FARKINDALIĞI ARTIRILACAK

Plan kapsamında gece ve düşük görüş şartlarında motosiklet sürücüleri ile yolcuların daha kolay fark edilmesini sağlamak amacıyla reflektif ekipman kullanımı teşvik edilecek.

Ayrıca Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) başta olmak üzere güvenlik teknolojilerinin kazaların azaltılmasındaki önemi konusunda kamuoyu bilgilendirilecek. Bu teknolojilere sahip motosikletlerin tercih edilmesini destekleyen farkındalık çalışmaları yürütülecek.

MEVZUATA AYKIRI MODİFİKASYONLARA SIKI DENETİM

Eylem planı kapsamında motosikletlerde motor gücünü artıran veya teknik özelliklerini değiştiren mevzuata aykırı modifikasyonlara yönelik denetimler artırılacak.

Yetkililer, üretim standartlarının korunması ve teknik açıdan güvenli olmayan değişikliklerin önlenmesi amacıyla hem denetim hem de bilgilendirme faaliyetlerini genişletecek.