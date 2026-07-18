Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz makalesi 44 ülkede, 24 ayrı dilde yayımlandı

Türkçenin yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Arapça, Fransızca, Almanca, Korece, Hausaca (Nijerya), Kırgızca, Azerice, Rusça, Türkmence, Macarca, Yunanca, İsveççe, Svahilice (Kenya), Bulgarca, Çince, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Özbekçe, Kazakça ve Lehçe olmak üzere 24 farklı dilde yayımlanan makale; dünyanın önde gelen gazetelerinin yanı sıra dergiler, haber portalları, haber kanalları ve medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında da yer aldı.

Makale; İtalya, İsviçre, Suudi Arabistan, Katar, Güney Kore, Nijerya, Kırgızistan, Azerbaycan, Senegal, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Türkmenistan, Irak, Macaristan, Yunanistan, İsveç, Kenya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Sırbistan, Çad Cumhuriyeti, Kamerun, Fas, Hırvatistan, Romanya, Rusya, Almanya, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Libya, Fransa, Polonya, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Endonezya, Avusturya, Filistin, Pakistan ve Kuveyt olmak üzere toplam 44 ülkede 15 Temmuz günü yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı "15 Temmuz Direnişi Dünya Demokrasi Tarihi Açısından Emsalsizdir" başlıklı makale, dünya basınında geniş yer buldu. Makale, 44 ülkede 24 farklı dilde yayımlanırken, 250'nin üzerinde gazete, dergi, haber portalı, televizyon kanalı ve medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarında okuyucularla buluştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (İHA)

"HALKIN GÜCÜNÜN ÜSTÜNDE HİÇBİR GÜÇ OLAMAZ"

Makalesinde 10 yıl önce gerçekleşen hain darbe teşebbüsünü Türk siyasi tarihinin en acımasız darbe girişimlerinden biri olarak niteleyen Başkan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği kahraman direnişin dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan, halkın gücünün üstünde hiçbir gücün olamayacağının altını çizdiği makalede; Türk milletinin bağımsızlığını, demokratik kazanımlarını ve özgür iradesini korumak amacıyla canı pahasına direnişe geçerek nesilden nesile gururla anlatılacak bir milli irade destanına imza attığını kaydetti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Milletin cesur duruşundan alınan ilhamla hain kalkışmanın olumsuz etkilerini bertaraf etmek için hızla harekete geçildiğini belirten Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

Devletin tüm kurumlarındaki siyaset dışı araçlarla demokratik işleyişe zarar verebilecek her türlü oluşumu tehdit kaynağı olmaktan çıkartacak yapısal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirdik. Akabinde mücadele verdiğimiz diğer terör örgütlerini yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda yürüttüğümüz operasyonlarda kritik başarılar elde ettik. En nihayetinde kendi birlik ve beraberlik hikâyemizde yeni bir sayfa olan Terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel eşiklerinden biri olan bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla, ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum.

Başkan Erdoğan değerlendirmesinde, Türkiye'nin ekonomik refah ve kalkınmasını da hedef alan darbe girişimine karşı enerjiden ulaşıma, sağlıktan tarıma, teknolojiden savunma sanayiine kadar birçok alanda güçlü adımlar atıldığını da vurguladı.

"DÜNYA ÇAPINDA TAKDİR GÖREN MARKA ÜRÜNLERİMİZİ GELİŞTİRDİK"

Son 10 yılda başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma, havacılık ve uzay sanayisinde önemli bir atılım gerçekleştirildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Elektrikli ve akıllı ulaşım sistemleri geliştirdik, sağlık ve tarım alanında güçlü yatırımlarla milletimizin fedakârlığına layık olmaya çalıştık. Bu süreçte dünya çapında takdir gören marka ürünlerimizi de geliştirdik. Bunlar arasında elektrikli otomobilimiz TOGG, milli muharip uçağımız KAAN, milli korvetlerimiz ve insansız hava araçlarımız ilk akla gelenlerdir." ifadelerini kullandı.