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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Olay, Kütahya - Eskişehir kara yolunda, Kümbet kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal Yıldırım idaresindeki 26 ND 010 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Kazada, otobüs içerisinde bulunan 24 yolcunun yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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