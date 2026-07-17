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Sinir krizi geçiren genç kadın çekiçle sevgilisinin aracını parçaladı! O anlar kamerada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Sinir krizi geçiren genç kadın çekiçle sevgilisinin aracını parçaladı! O anlar kamerada

Afyonkarahisar'da sevgilisine sinirlenen genç kadın öfkesini eline aldığı çekiçle sevgilisinin aracından çıkardı.

Olay Emirdağ Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. isimli genç kadın ile sevgilisi H.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sinirlenen genç kadın, H.G.'nin dükkanına giderek, eline aldığı çekiçle iş yerinin camlarını kırıp, sevgilisinin aracına zarar verdi.

SEVGİLİSİNİN ARABASINA ÇEKİÇLİ SALDIRDI

A.Y.'nin sinir krizi geçirerek aracın camlarına çekiçle vurduğu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olup olmadıkları ise bilinmiyor.

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