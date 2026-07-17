Komşu kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi! 1'i polis 11 yaralı

Eskişehir'de komşu iki aile arasında çıkan kavga mahallede paniğe neden oldu. Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana geldi. Aynı sokakta yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokak ortasında kavgaya dönüştü.

SOKAK ORTASINDA ORTALIK KARIŞTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında 10 kişi yaralanırken, kavgayı ayırmak için araya giren polis memuru B.A. da müdahale sırasında hafif şekilde yaralandı.