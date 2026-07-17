Komşu kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi! 1'i polis 11 yaralı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde aynı sokakta yaşayan komşu iki aile arasında çıkan kavga faciaya dönüştü. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyürken, tarafları ayırmak için müdahale eden bir polis memuru da dahil 11 kişi yaralandı.
Eskişehir'de komşu iki aile arasında çıkan kavga mahallede paniğe neden oldu. Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana geldi. Aynı sokakta yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokak ortasında kavgaya dönüştü.
SOKAK ORTASINDA ORTALIK KARIŞTI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında 10 kişi yaralanırken, kavgayı ayırmak için araya giren polis memuru B.A. da müdahale sırasında hafif şekilde yaralandı.
POLİS DE YARALANDI
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mahalleyi hareketlendiren kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.