İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın "indirim" adı altında içme suyu tarifelerine yaptığı gizli zam, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Meclis kararına göre 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi gereken zamlı tarifenin Mayıs ayındaki tüketim için de uygulandığını söyledi. İZSU’nun bu yöntemle İzmirlilerden yaklaşık 1,5 milyar TL fazla tahsilat yaptığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis oturumu ikinci birleşimi Meclis Birinci Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında toplandı. Meclis gündemine İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü tarafından 1 Haziran'da yürürlüğe gireceği duyurulan içme suyu tarifelerine yapılan zam damga vurdu. Meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İZSU'nun 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurduğu zamlı tarifenin Mayıs ayında yapılan 24 günlük tüketime de uygulandığını iddia etti.

"TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYU"

Sabah Gazetesi'nden Ertan Gürcaner'in haberine göre, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen İZSU Genel Kurulu'nda İZSU'nun uyguladığı tarife değişikliğini tartıştıklarını hatırlatan Yıldız, "Sayın başkan, 32 liradan 7-8 lira indirim yaptığını söyledi. O gün de kendisine 'siz ciddi anlamda zam yaptınız' demiştik. İZBB Başkanı Cemil Tugay, yerel seçimler öncesi meydanlarda 'İzmirlilere en ucuz suyu kullandıracağız' demişti. Bugün geldiğimiz noktada İzmirli Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor" diye konuştu.

Normalde İzmir genelinde içme suyu tüketimlerinde faturalandırmanın her ayın 5-6'sında yapıldığını hatırlatan Yıldız, "Ama siz Mayıs ayı faturalandırmasını, su saatlerini 3 Haziran gibi bir tarihte okuyarak, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek şekilde yeni tarifeden yapıyorsunuz. Sonra da 'Gediz Elektrik'de böyle yapıyor' diyorsunuz. İzmir'deki sorunları eleştirdiğimizde başka şehirlerden örnekler veriyorsunuz" İfadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ilk oturumunu Başkan Cemil Tugay'ın yönettiğini hatırlatan Yıldız, "Ben kendisine, '1,5 milyar TL'ye yakın kaynağı İZSU İzmirlilerin cebinden almıştır' dedim. Cemil Bey'den, su tahsilatı adı altında İzmirliye yapılan soygunu açıklamasını beklerdim ama kendisine gelen yüzeysel notlarla açıklama yaptı. 'Gediz de aynısını yapıyor' dedi. Ben de araştırdım, Gediz'e sordum, kanuna baktım, Tarife değişikliği olan tarihlerde fatura bölünür diyor. Gediz, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararıyla uygulamayı yapıyor. Özel sektör de yapıyor. Ülkede bunu uygulamayan tek kuruluş var o da İZSU Genel Müdürlüğü. İzmirlinin cebinden tarife üzerinden soygun yapıyor" diye konuştu.

FATURA ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Örnek fatura üzerinden açıklamalarına devam eden AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, "Vatandaş 31 günde 22 ton su tüketmiş, tonuna 88 lira 86 kuruş ödeme yapmış. 5 Haziran'da okuduğunuz faturada Mayıs ayından 24 günlük tüketim var. Buna da 3 bin 106 lira ödemiş. Ben bu soruların cevabını bekliyorum. 24 günü Mayıs'tan olmak üzere toplam 28 günlük su tüketimi neden 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni zamlı tarifeden hesaplanıyor? Aradaki bin liralık farkı iade etmeniz lazım. Haziran'da okunmuş tüm faturalarda İZSU İzmirlilerden 23-24 günlük fazla para tahsil etmiştir. Konutlarda her faturada bin ila 1500 lira arasında, sitelerde ise 50 ile 100 bin TL arasında fazla tahsilat söz konusu. İZSU Genel Müdürlüğü, toplamda 1,5 milyarlık uygulama hatasını telafi etmeli" diye konuştu.

Açıklamasının devamında Cemil Tugay'ın başka gündemi olduğunu öne süren Yıldız, "Sayın başkan kent sorunları yerine siyasi meselelerle uğraşıyor. Bunu yapanlardan hesap sordunuz mu? İzmirlinin 1,5 milyar lirasını ne zaman ödeyeceksiniz?" dedi.

"MEVZUATI UYGULADIK"

Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ise, İzmirlinin daha az para ödemesine çalıştıklarını öne sürdü. Mevzuatın kendilerine atıklarla ilgili kurumun yaptığı harcamaların tahsil edilmesini dayattığını belirten Yıldır, "Ticarethanelerden, konutlardan ve otellerden ne kadar alınacağına ilçe belediyeleri karar veriyor. Toplam rakamların nasıl pay edileceği noktasında konutları düşük tutmaya çalışan politika izledik. Biz toplam parayı bir şekilde almak zorundayız" iddiasında bulundu.