Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturma kapsamında, Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusundan sonra, sosyal medya paylaşımındaki ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturma kapsamında, Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusundan sonra, sosyal medya paylaşımındaki ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.



Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım yargıya taşındı.



Kamuoyunda tartışma yaratan ifadelerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mahruki, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM SONRASI SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımında, "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş, kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşımın ardından kamuoyunda tartışmalar yaşanırken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Başsavcılık, Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımını incelemeye aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda eski AKUT Başkanı hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MAHRUKİ TUTUKLANDI

Mahruki, gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Mahruki tutuklandı.