Danıştay'dan emsal karar: Özel okullar özmal araçlarla ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak, servisler S plakalı olacak
Danıştay, İzmir'de açılan dava kapsamında verdiği kararla özel okul ve eğitim kurumlarının özmal araçlarıyla ücret karşılığında öğrenci taşımacılığı yapamayacağına hükmetti. UKOME de karar doğrultusunda düzenlemeye giderken, ücretli öğrenci servislerinin yalnızca S plakalı ticari araçlarla yapılacağı, kurallara aykırı hareket edenlerin izin belgelerinin iptal edileceği bildirildi.
İzmir'de özel okul ve eğitim kurumlarının kendilerine ait araçlarla (özmal) doğrudan veya dolaylı ücret karşılığında öğrenci taşımacılığı yapmasına ilişkin uygulama, Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası'nın şikayeti üzerine yargı tarafından iptal edildi. Danıştay, servis taşımacılığının ticari tescilli 'S' plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmederek emsal bir karar verdi. UKOME bu yönde düzenlemeye giderken, kurallara uymayanların izinlerinin iptal edileceği belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nun 10 Ekim 2018 tarihinde aldığı karar ile özel öğretim kurumlarının kendilerine ait (özmal) araçlarla ücret karşılığında öğrenci taşımacılığı yapması yasaklanmıştı.
Söz konusu yasağın yürürlüğe girmesinin ardından İzmir Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Etüt Merkezleri Derneği, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle hukuki süreç başlattı. Davayı inceleyen İzmir 4. İdare Mahkemesi, belediyenin getirdiği bu yasağı hukuka aykırı bularak iptal etti. İptal edilen yasak kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından incelendi. Danıştay, İzmir'de ücretli servis taşımacılığının ticari tescilli 'S' plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmederek yerel mahkemenin iptal kararını bozdu. Yapılan düzenlemeyle, ücretli öğrenci servis taşımacılığının yalnızca 'S' plaka tahditli ticari araçlarla yapılabileceği, özmal araçlarla ücretli öğrenci taşımacılığı yaptığı tespit edilenlerin izin belgelerinin iptal edileceği karara bağlandı.