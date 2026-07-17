Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 D-8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nın açılış konuşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi. Kurum, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı. D-8 ülkeleriyle iklim değişikliği, finansman, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha güçlü ortaklıklar kurulacağını ifade eden Kurum, toplantının yalnızca fikir alışverişiyle sınırlı kalmayacağını söyledi.

BAKAN KURUM: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜRESEL BİR SORUN

Konuşmasında iklim krizinin artık yalnızca geleceğe yönelik bir risk olmadığını belirten Bakan Murat Kurum, ekonomik kalkınmadan şehirleşmeye, enerji sistemlerinden gıda güvenliğine kadar birçok alanın iklim değişikliğinden doğrudan etkilendiğini söyledi.

Kurum, Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güven inşa eden, uygulama kapasitesi yüksek bir ülke olarak COP31 Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade etti.