Bakan Murat Kurum COP31 D-8 Bakanlar toplantısında konuştu: "Ortak iradeyi somut iş birliği mekanizmalarına dönüştürmeyi hedefliyoruz"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen COP31 D-8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nın açılışında Türkiye'nin iklim diplomasisindeki yol haritasını anlattı. Kurum, D-8 ülkeleri arasında geliştirilecek ortak projelerin somut iş birliği mekanizmalarına dönüşmesini hedeflediklerini belirterek İstanbul Deklarasyonu'nun bu sürece önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 D-8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nın açılış konuşmasını İstanbul'da gerçekleştirdi. Kurum, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı. D-8 ülkeleriyle iklim değişikliği, finansman, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha güçlü ortaklıklar kurulacağını ifade eden Kurum, toplantının yalnızca fikir alışverişiyle sınırlı kalmayacağını söyledi.
BAKAN KURUM: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜRESEL BİR SORUN
Konuşmasında iklim krizinin artık yalnızca geleceğe yönelik bir risk olmadığını belirten Bakan Murat Kurum, ekonomik kalkınmadan şehirleşmeye, enerji sistemlerinden gıda güvenliğine kadar birçok alanın iklim değişikliğinden doğrudan etkilendiğini söyledi.
Kurum, Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güven inşa eden, uygulama kapasitesi yüksek bir ülke olarak COP31 Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade etti.
COP31'DE "DİYALOG, UZLAŞI VE AKSİYON" DÖNEMİ
Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı'nın üç temel ilke üzerine inşa edildiğini belirterek bunların "Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon" olduğunu söyledi.
Haziran ayında Bonn'da açıklanan COP31 Eylem Gündemi kapsamında;
- Sıfır Atık uygulamalarının yaygınlaştırılması,
- Metan emisyonlarının azaltılması,
- Döngüsel ekonominin güçlendirilmesi,
- Şehirlerin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesi
hedeflerinin uluslararası toplumla paylaşıldığını aktardı.
2035 HEDEFLERİ DÜNYAYA DUYURULDU
Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı kapsamında 2035 yılına kadar ulaşılması hedeflenen küresel uygulama başlıklarını da açıkladı.
Buna göre;
- Küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması,
- Atık üretimindeki artış hızının yarıya indirilmesi,
- Binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılması,
- Döngüsel malzeme kullanım oranının yüzde 15'e yükseltilmesi,
- Çocukların iklim değişikliği konusunda nitelikli eğitime erişiminin artırılması,
- İklim finansmanının daha hızlı ve kapsayıcı hale getirilmesi
öncelikli hedefler arasında yer alıyor.
İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ HAYATA GEÇİRİLECEK
Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nin en önemli başlıklarından birinin "İklim Uygulama Köprüsü" olacağını belirtti.
Yeni girişim sayesinde gelişmekte olan ülkelerin Ulusal Katkı Beyanları ve Ulusal Uyum Planlarının yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesinin destekleneceğini ifade eden Kurum, finansmana erişimin de kolaylaştırılacağını söyledi.
D-8 ÜLKELERİYLE ORTAK PROJELER GELİŞTİRİLECEK
Toplantının en önemli hedeflerinden birinin ortak projelerin hayata geçirilmesi olduğunu belirten Bakan Kurum,
"Toplantımızı yalnızca görüş alışverişi yapılan bir platform olarak görmüyoruz. Burada ortaya koyacağımız ortak iradenin somut iş birliği mekanizmalarına dönüşmesini hedefliyoruz."
ifadelerini kullandı.
Kurum ayrıca İstanbul Deklarasyonu'nun D-8 ülkelerinin çevre ve iklim alanındaki ortak vizyonunu ortaya koyacağını, D-8 Çevre ve İklim İş Birliği Platformu'nun kurulmasının ise teknik ve kurumsal iş birliğini kalıcı hale getireceğini söyledi.
COP31 Başkanı Murat Kurum, İstanbul'dan Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne uzanan sürecin uluslararası iklim iş birliğini güçlendireceğini belirterek D-8 ülkeleriyle ortak projelerin yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmasını temenni etti.