Avrupa Komisyonu'ndan provokatif karar! Sözde "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu atamanın Avrupa Birliği'nin iç meselesi olduğunu belirterek, AB'nin Kıbrıs meselesindeki taraflı tutumunu bir kez daha eleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi Avrupa Birliği'nin (AB) iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. AB'nin, 2004 yılında Birleşmiş Milletler Kapsamlı Çözüm Planı'nı reddetmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafını üyeliğe kabul ederek Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Nitekim başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tamamen yanlı tutumunun son dönemde daha da pekişerek sürdüğünü gözlemliyoruz.

Avrupa Komisyonu tarafından atanan yeni yetkilinin, AB'nin bu taraflı yaklaşımının değişmesine katkı sağlamasını ve Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada'daki mevcut gerçekler temelinde, egemen eşitliğe sahip iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle mümkün olabileceğini kavraması yönünde çaba göstermesini bekliyoruz."