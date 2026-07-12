Haluk Levent gözaltına alındı! Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alınan Levent'in işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi. Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Haluk Levent'in işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.
DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN YARDIMLAR MERCEK ALTINDA
Asrın felaketinin ardından devletin desteği, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin el birliğiyle yaralar sarılırken, depremzedeler aradan geçen 3 yılın sonunda, halkın iyi niyetini kullanarak verilen bazı sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi. Sanatçı Haluk Levent, yıkıcı depremlerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere konut yapma vaadiyle Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatmıştı.
Büyük ses getiren kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağı, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapımı için derneğe, yurt içi ve yurt dışından adeta yardım yağdı. Derneğin resmi web sitesinin yanı sıra, Haluk Levent'in şahsi hesabı üzerinden de derneğe bağış yapmaları konusunda halka çağrıda bulunularak, paranın gönderilebileceği banka hesapları ve kripto para cüzdan adresleri paylaşıldı.
158 MİLYON DOLAR TOPLANDIĞI İDDİA EDİLDİ
Kampanya kapsamında toplanan paranın miktarı da sosyal medyada tartışma konusu oldu. 158 milyon dolar yardım toplandığı belirtilirken, aradan geçen 3 yılın sonunda verilen sözlerin tutulmaması, depremzedelerin tepkisine neden oldu. Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde kaba inşaatı tamamlanan 264 konutun atıl vaziyette adeta çürümeye terk edilmesi dikkat çekti. Derneğin internet sitesinde Malatya'daki konutların teslim edildiği bilgisi yer alırken, bölgede inceleme yapan depremzedeler, duruma tepki gösterdi. Depremzede vatandaşlar, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Ahbap Derneği tarafından toplanan yüklü miktarda paranın nereye harcandığına ilişkin detaylı bilgi paylaşımı yapılmasını istedi.