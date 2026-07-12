15 Temmuz şehidi Gülşah Güler'in baba ocağındaki hatıra odası ilk kez açıldı

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi aradan geçen 10 yıla rağmen kızlarının anısını ilk günkü gibi yaşatıyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Emine Güler çifti, evlerinin üst katında oluşturdukları anı evinin kapılarını ilk kez açarken, evlatlarının geride bıraktığı eşyaları titizlikle koruduklarını anlattı.

"ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ"

Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ancak evlatlarının vatan uğruna şehit olmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Baba Hüseyin Güler, "Bir evladın 10 yıldır sesini duymamak, yüzünü görememek çok zor. Ama Allah bize şehit anne ve babası olmayı nasip etti. Evladımız vatan için şehit oldu. Acımız ilk günkü gibi taze ancak onunla birlikte büyük bir gurur taşıyoruz. Devletimizden de milletimizden de razıyız. Bir Gülşah gitti ama binlerce Gülşah yetişti" diye konuştu.