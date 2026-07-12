15 Temmuz şehidi Gülşah Güler'in baba ocağındaki hatıra odası ilk kez açıldı
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan özel harekatçı Gülşah Güler'in Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evinde yıllardır özenle korunan hatıra odası ilk kez açıldı. Evlat hasreti dinmeyen anne ve babası, "Ondan kalan en küçük hatırayı bile yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.
15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi aradan geçen 10 yıla rağmen kızlarının anısını ilk günkü gibi yaşatıyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Emine Güler çifti, evlerinin üst katında oluşturdukları anı evinin kapılarını ilk kez açarken, evlatlarının geride bıraktığı eşyaları titizlikle koruduklarını anlattı.
"ACIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ"
Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ancak evlatlarının vatan uğruna şehit olmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.
Baba Hüseyin Güler, "Bir evladın 10 yıldır sesini duymamak, yüzünü görememek çok zor. Ama Allah bize şehit anne ve babası olmayı nasip etti. Evladımız vatan için şehit oldu. Acımız ilk günkü gibi taze ancak onunla birlikte büyük bir gurur taşıyoruz. Devletimizden de milletimizden de razıyız. Bir Gülşah gitti ama binlerce Gülşah yetişti" diye konuştu.
"10 YILDIR TELEFONU AÇIK"
Kızına duyduğu özlemi dile getiren Hüseyin Güler, evlerinin üst katını Gülşah Güler için anı evine dönüştürdüklerini belirterek şunları söyledi:
"O benim kara kızımdı. Ben onu öyle severdim. Bana da çok düşkündü. Gülşah'ım şehit oldu ama halen bir gün arayacakmış gibi geliyor. Kızımıza olan hasretimizi bir nebze olsun dindirmek için evimizin üst katına Gülşah için anı evi yaptık. Odasını da eşyalarını da bıraktığı gibi koruyoruz. Burayı bilmeyen biri gelse Gülşah'ın halen bu evde yaşadığını sanır. Ondan kalan en küçük hatırayı bile yaşatmaya çalışıyoruz. Bizden sonra da çocuklarımız bu emaneti sürdürecek."
"KIZIM RÜYALARIMA GİRİYOR"
Anne Emine Güler ise kızını sık sık rüyasında gördüğünü belirterek, "Rüyalarımda bana 'Anne üzülme' diyor, namaza kaldırıyor. Bana sabır veren de bu. Gülşah benim her şeyimdi. Onu 'kara kızım' diye severdik. O bizim evimizin neşesiydi. Çok şükür özel harekatçı oldu ama hedefi daire başkanı olmaktı. Bunun için gece gündüz çalışıyor, yüksek lisans yapıyordu. Hayalleri yarım kaldı" ifadelerini kullandı.
ADINI YEĞENLERİ YAŞATIYOR
Ağabey Reşit Güler, Gülşah'ın şehadetinden 5 ay sonra dünyaya gelen kızına halasının adını verdi. Daha sonra evlenen kız kardeşi Büşra Güler de 2020 yılında dünyaya gelen ilk çocuğuna ablası Gülşah'ın ismini koydu.
Şehit annesi Emine Güler, "Torunlarım şehit halalarının adını aldı. Gülşah'ımın adı hep yaşayacak" dedi.
"BU VATAN ŞEHİTLER SAYESİNDE AYAKTA"
15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan şehit anne ve babası, "Bu vatan şehitler sayesinde ayakta. Allah bu millete bir daha böyle bir ihanet yaşatmasın" ifadelerini kullandı.