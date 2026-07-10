Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2025 tarihinde Papara isimli ödeme kuruluşunun eski sahibi Ahmet Faruk Karslı tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Papara üzerinden 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parasının aklanarak 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edilen şirketin kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı, 7 Temmuz günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişti.