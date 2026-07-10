Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden tutuklandı!
Yasa dışı bahis dünyasının 12 milyar liralık para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla 28 yıla kadar hapsi istenen Papara’nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 7 Temmuz’da tahliye edilen Karslı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine çıkarılan yakalama kararıyla yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2025 tarihinde Papara isimli ödeme kuruluşunun eski sahibi Ahmet Faruk Karslı tutuklanmıştı.
TAHLİYE EDİLDİ
Papara üzerinden 2 yılda 12 milyar TL yasa dışı bahis parasının aklanarak 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, hakkında 28 yıla kadar hapis cezası talep edilen şirketin kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı, 7 Temmuz günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişti.
BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ GECİKMEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o tahliye kararına itiraz etti. İtiraz değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Karslı'nın tekrardan tutuklanmasına karar verdi.