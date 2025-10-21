Paribu ve Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 3 milyar 665 milyon TL... Başsavcılık harekete geçti: 15 kişi gözaltında
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında, bir web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle 807 farklı transferde 1 milyar 200 milyon lira gönderildiği, toplam işlem hacminin ise 3 milyar 665 milyon lirayı aştığı belirlendi. 24 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde www.paribahis849.com uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak maksadıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği tespit edildi.
İŞLEM HACMİ 3 MİLYAR 665 MİLYON TL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş.'nin HTS kayıtları, suç kayıtları ile mali durumlarının araştırılması sonucunda; 14 kişilik ve 9 kişilik iki ayrı grup olarak iştirak halinde hareket edildiği, toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu anlaşıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri
- 21 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve programlar yayında?
- Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?
- 21-24 Ekim BİM aktüel katalog: BİM’de kış hazırlığı başladı! Çift yönlü ısıtıcı 1.190 TL, terlik çeşitleri 65 TL
- 21 Ekim günü hangi özel gün, önemli mi? 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mü? Dünya Gazeteciler günü nasıl ortaya çıktı?
- Hac kura çekimi ne zaman olacak? Diyanet 2026 Hac kura tarihi ve detayları belli mi?
- Kadınlara askerlik zorunlu mu oluyor, son durum nedir? Kızlar artık askere mi gidecek?
- Adli Tıp Kurumu 85 memur alacak! ATK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? KPSS puan şartı ve branş detayları...
- EGM promosyon ihalesi bugün saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Altında rekor sonrası uyarı çanları: “Aşağı sinyal” verildi! Gramda düşüş mü sürer, yükseliş mi başlar? 6000 dolar öncesi...
- Yorgunluk, Kaygı, Uykusuzluk… İş yorgunluğunu 3 basit adımda üstünden at
- KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı? GSB son dakika: 2026 KYK burs ve kredi sonuç ekranı açıldı mı?