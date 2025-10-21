Paribu ve Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! 3 milyar 665 milyon TL... Başsavcılık harekete geçti: 15 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde www.paribahis849.com uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak maksadıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği tespit edildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İŞLEM HACMİ 3 MİLYAR 665 MİLYON TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş.'nin HTS kayıtları, suç kayıtları ile mali durumlarının araştırılması sonucunda; 14 kişilik ve 9 kişilik iki ayrı grup olarak iştirak halinde hareket edildiği, toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu anlaşıldı.