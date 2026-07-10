Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildi! 286 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Mehmet Akif Suç Örgütü"ne yönelik hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Mehmet Akif Ersoy hakkında cinsel saldırıdan uyuşturucu ticaretine kadar birçok suçtan 286 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, dava İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mehmet Akif Suç Örgütü'ne yönelik iddianame hazırlanmış ve değerlendirme yapılması için İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Mahkeme iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa yeniden yollamıştı. Savcılığın yeniden mahkemeye gönderdiği iddianame kabul edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Öte yandan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianamede 'suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından toplam 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.