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Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında iade edilen iddianame eksiklikleri giderilerek yeniden mahkemeye sunulacak. İddianamede suç örgütü, uyuşturucu ve nitelikli cinsel saldırıya ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı.

Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında eksikliklerin giderilmesi için iade edilen iddianame yeniden hazırlanarak mahkemeye sunuldu. İddianamede, suç örgütü, uyuşturucu temini ve nitelikli cinsel saldırıya ilişkin dikkat çeken iddialar ile Ersoy hakkında talep edilen ceza ayrıntıları yer aldı.

Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası 2

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında, Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 10 Aralık'ta tutuklanmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dosyaya eklenen yeni şüphelilerle birlikte, iddianamede yer alan suç ağına ilişkin dikkat çeken detaylar da ortaya çıkmıştı.

Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası 3

İADE EDİLEN İDDİANAME YENİDEN DÜZENLENDİ
Yürütülen soruşturma tamamlanırken iddianame de düzenlenmişti. İddianameyi değerlendiren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi bazı eksik hususlar olduğunu belirterek iddianameyi iade etmişti. Bu kapsamda yeniden düzenlenen iddianame mahkemeye sunulacak.

Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası 4

KADINLARIN İRADESİNİ ZAYIFLATARAK CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞADI

Yeniden düzenlenen iddianamede Mehmet Akif Ersoy, Taner Çağlı, Mustafa Namaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik sanık olarak yer aldı. Bir kişi ise mağdur sıfatıyla dosyaya girdi.

Mehmet Akif Ersoy iddianamesi savcılığa döndü MEHMET AKİF ERSOY İDDİANAMESİ SAVCILIĞA DÖNDÜ

İddianamede, 2 Kasım 2025'te Jandarma İl Komutanlığı'na yapılan ihbarda, Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı'nın uyuşturucu madde kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatarak cinsel birliktelik yaşadığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası 5

ÖRGÜT LİDERİ MEHMET AKİF ERSOY

Ayrıca dosyada, soruşturmaya konu eylemlerin örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiği, örgütün liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı ve diğer şüphelilerin de örgüt üyesi olduklarının öne sürüldüğü ifade edildi.

Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası 6

KADINLARI ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE İLİŞKİYE YÖNLENDİRDİLER
Bu kapsamda yeniden düzenlenen iddianamede yer alan ayrıntılar dikkat çekti. İddianamede, uyuşturucu testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, kadın mağdurlara kokain temin ederek onları istismar ağına sürüklediği iddia edildi. Örgüt üyelerinin, Ersoy'un nüfuzlu kişilerle bağlantılı olduğunu düşündükleri, bu nedenle çevrelerindeki kadınları sistematik şekilde Ersoy ile tanıştırdıkları, duygusal yakınlık kurmalarını sağladıkları ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdikleri öne sürüldü.

Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası 7

MAĞDURLARA KOKAİN TEMİN ETTİ
Bazı şüphelilerin televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiğini, böylece örgütün nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını değerlendirdi. İddianamede dikkat çeken bir başka detay ise uyuşturucu oldu. Mehmet Akif Ersoy liderliğinde hareket ederek mağdurlara kokain temin ettiği, uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar alma süreçlerinin zayıflatıldığı ve ardından çoklu cinsel birlikteliklerin yaşandığı öne sürüldü.

Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası 8

Uyuşturucu maddelerin örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği, bazı şüphelilerin de mağdurları bu ortamlara götürerek cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı belirtildi. Dosyada yer alan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını anlattı.

Mehmet Akif Ersoy için istenen ceza belli oldu MEHMET AKİF ERSOY İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası 9

Düzenlenen iddianamede ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Veyis Ateş, Ali Yaşar Koz, Umut Evirgen, Emrullah Erdinç, Steven Sadettin Saran, Hasan Dereci, Şakir Tekin, Yusuf Timur Savcı, Burcu Akyüz ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma yer sağlama" suçlarından tefrik kararı verilerek, haklarında ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi de yer aldı.

Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası 10

Öte yandan hatırlanacağı üzere soruşturma gündemdeki yerini korurken, Ersoy'un yıllar önce sosyal medyada verdiği bir cevap yeniden gündem oldu. Sosyal medyada bir kullanıcı Ersoy'a "Öncelikle kitabınızı okudum, çok güzel. Filistinli gençlerin İsrail tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı doğru mudur?" sorusunu yönelttiği görüldü.

"UYUŞTURUCU MESELESİ BİRAZ DAHA FARKLI BİR KONU"
Ersoy'un da bu soruya, "Çok teşekkür ederim. Uyuşturucu meselesi biraz daha farklı bir konu üstadım" şeklinde cevap verdiği görüldü. Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanması ikili arasındaki bu diyaloğu tekrar gündeme getirdi.

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