Mehmet Akif Ersoy’un iddianamesi yeniden düzenlendi! Kokainle cinsel istismar iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında iade edilen iddianame eksiklikleri giderilerek yeniden mahkemeye sunulacak. İddianamede suç örgütü, uyuşturucu ve nitelikli cinsel saldırıya ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında, Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 10 Aralık'ta tutuklanmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dosyaya eklenen yeni şüphelilerle birlikte, iddianamede yer alan suç ağına ilişkin dikkat çeken detaylar da ortaya çıkmıştı.
İADE EDİLEN İDDİANAME YENİDEN DÜZENLENDİ
Yürütülen soruşturma tamamlanırken iddianame de düzenlenmişti. İddianameyi değerlendiren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi bazı eksik hususlar olduğunu belirterek iddianameyi iade etmişti. Bu kapsamda yeniden düzenlenen iddianame mahkemeye sunulacak.
KADINLARIN İRADESİNİ ZAYIFLATARAK CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞADI
Yeniden düzenlenen iddianamede Mehmet Akif Ersoy, Taner Çağlı, Mustafa Namaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik sanık olarak yer aldı. Bir kişi ise mağdur sıfatıyla dosyaya girdi.
İddianamede, 2 Kasım 2025'te Jandarma İl Komutanlığı'na yapılan ihbarda, Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı'nın uyuşturucu madde kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatarak cinsel birliktelik yaşadığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
ÖRGÜT LİDERİ MEHMET AKİF ERSOY
Ayrıca dosyada, soruşturmaya konu eylemlerin örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiği, örgütün liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı ve diğer şüphelilerin de örgüt üyesi olduklarının öne sürüldüğü ifade edildi.