Tutuklu Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesi hazır! İşte istenen ceza

Yürütülen soruşturma süreci tamamlandı. Dosyada Mehmet Akif Ersoy, Taner Çağlı, Mustafa Namaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik sanık olarak yer aldı.

Hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Uyuşturucu testi pozitif çıktığı belirtilen Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, kadın mağdurlara kokain temin ederek onları istismar ağına çektiği öne sürüldü.

Dosyada, söz konusu eylemlerin örgütlü şekilde gerçekleştirildiği, örgütün liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı ve diğer şüphelilerin de örgüt üyesi olduğu ifade edildi.

2 Kasım 2025 tarihinde Jandarma İl Komutanlığı'na yapılan ihbarda, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda görev yapan Merve Sarı'nın uyuşturucu madde kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatarak birliktelikler yaşadığı öne sürüldü. Bu ihbarın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Örgüt üyelerinin, Ersoy'un nüfuz sahibi kişilerle bağlantılı olduğunu düşündükleri için çevrelerindeki kadınları sistematik şekilde Ersoy ile tanıştırdığı, duygusal yakınlık kurduğu ve farklı yöntemlerle ilişkiye yönlendirdiği kaydedildi.

CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİNDE KOKAİN İDDİASI

Bazı şüphelilerin televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiği, bu sayede örgütün etki alanını genişletmeye çalıştığı değerlendirildi. İddianamede öne çıkan bir diğer unsur ise uyuşturucu oldu.

Mehmet Akif Ersoy liderliğinde hareket edildiği, mağdurlara kokain sağlandığı, uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar verme mekanizmalarının zayıflatıldığı ve sonrasında çoklu cinsel birlikteliklerin yaşandığı iddia edildi.

PARTİLERİN DÜZENLENDİĞİ ADRESLER İDDİANAMEDE

Uyuşturucu maddelerin, örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği, bazı şüphelilerin mağdurları bu ortamlara götürerek cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı belirtildi.

MAĞDURLARIN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Dosyada bulunan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşanan olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını anlattı.

Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği aktarılırken, gizli tanık anlatımları, HTS kayıtları ve alınan numunelerde uyuşturucu kullanımına ilişkin tespitlerin soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.