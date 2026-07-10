İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarında toplam 76 milyar 284 milyon lirayı aşan işlem hacmi belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre yürütülen soruşturmada, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardığı, ardından önemli bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettiği belirlendi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

BANKA HESAPLARINDA 76,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında incelenen bankacılık kayıtlarında şüphelilere ait hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

Bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu, söz konusu paranın bir bölümünün ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi.

KRİPTO PARALAR USDT'YE ÇEVRİLEREK DIŞ CÜZDANLARA AKTARILDI

Polis ekiplerinin incelemesine göre kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük kısmı USDT'ye dönüştürüldü.

Paranın daha sonra dış cüzdanlara transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.