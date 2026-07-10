ADALET BAKANI GÜRLEK: "YASA DIŞI BAHİS VE UYUŞTURUCU TİCARETİNE KARŞI ETKİN MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon ve eş güdüm içerisinde kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, kripto hesaplara büyük tutarlar aktarıldığı, bu tutarların USDT'ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği ve paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edilmiş; soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" dedi.

'SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Gürlek, Ankara'da düzenlenen operasyona ilişkin de "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma' suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştır. Bu dosyalar kapsamında 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edilmiş; yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Bu başarılı soruşturmaları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları sahada titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, Ankara Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Suçlarla ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimiz ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Adalet teşkilatımız, kolluk birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte; suç ve suçluyla mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.