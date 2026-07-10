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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 76 milyarlık para trafiği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 76 milyarlık para trafiği ortaya çıktı

İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarında toplam 76 milyar lirayı aşan işlem hacmi belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon ve eş güdüm içerisinde kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre yürütülen soruşturmada, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardığı, ardından önemli bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettiği belirlendi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 76 milyarlık para trafiği ortaya çıktı - 1

BANKA HESAPLARINDA 76,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında incelenen bankacılık kayıtlarında şüphelilere ait hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

Bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 384 milyon 877 bin 311 TL olduğu, söz konusu paranın bir bölümünün ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 76 milyarlık para trafiği ortaya çıktı - 2

KRİPTO PARALAR USDT'YE ÇEVRİLEREK DIŞ CÜZDANLARA AKTARILDI

Polis ekiplerinin incelemesine göre kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük kısmı USDT'ye dönüştürüldü.

Paranın daha sonra dış cüzdanlara transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 76 milyarlık para trafiği ortaya çıktı - 3

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 76 milyarlık para trafiği ortaya çıktı - 4

ADALET BAKANI GÜRLEK: "YASA DIŞI BAHİS VE UYUŞTURUCU TİCARETİNE KARŞI ETKİN MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon ve eş güdüm içerisinde kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, kripto hesaplara büyük tutarlar aktarıldığı, bu tutarların USDT'ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği ve paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edilmiş; soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" dedi.

'SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Gürlek, Ankara'da düzenlenen operasyona ilişkin de "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma' suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştır. Bu dosyalar kapsamında 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edilmiş; yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Bu başarılı soruşturmaları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları sahada titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, Ankara Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Suçlarla ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimiz ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Adalet teşkilatımız, kolluk birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte; suç ve suçluyla mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

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