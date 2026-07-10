İslam'a adanmış bir ömür: Nurettin Topçu

Programda, filozof, sosyolog, yazar ve eğitimci kimliğiyle tanınan Nurettin Topçu'nun çocukluk yıllarından Sorbonne Üniversitesi'ndeki akademik başarısına, sürgünlerle geçen öğretmenlik hayatından Anadolu merkezli fikir dünyasına kadar pek çok yönü izleyiciye aktarıldı.

"YIKAMAM BEN... İFTİRA EDEMEM... ZULMEDEMEM..."

Programın anlatımında, Nurettin Topçu'nun ahlak anlayışını özetleyen şu sözlere yer verildi:

"Yıkamam ben... İftira edemem... Yalan söyleyemem... Zulmedemem."

SORBONNE'DA TARİH YAZDI, TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ SEÇTİ

1909 yılında Erzurumlu bir baba ile Erzincanlı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nurettin Topçu'nun, genç yaşta devlet bursuyla Fransa'ya gönderildiği hatırlatıldı.

Programda, Topçu'nun Sorbonne Üniversitesi'nde doktora unvanı alan ilk Türk olduğuna dikkat çekildi.

Doktora çalışmasının büyük ilgi görmesine rağmen Fransa'da kalmayı reddeden Topçu'nun, akademik kariyer yerine ülkesine dönmeyi tercih ettiği anlatıldı.

ÜNİVERSİTELER KAPISINI AÇMADI, "MUALLİM" OLDU

Türkiye'ye dönüşünün ardından üniversitelerde görev alamayan Nurettin Topçu'nun öğretmenliği seçmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Galatasaray Lisesi'nde görev yapan Topçu'nun, öğrencilerine ders aralarında tasavvuf anlattığı, Hallac-ı Mansur'dan örnekler verdiği ve ilerleyen yıllarda Nakşibendi şeyhi Abdülaziz Bekkine Efendi ile tanışmasının fikir dünyasında önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.

"İLME HAYRAN ANADOLU DERVİŞİNİN RUHU..."

Programda, Topçu'nun millilik anlayışını özetleyen şu sözleri de ekrana taşındı:

"Cemiyeti yoğuracak ruh, eski Asya'nın hikmetiyle Kur'an'daki ilhamı kendinde birleştirmiş, ilme hayran Anadolu dervişinin ruhudur."

NE SADECE MİLLİYETÇİ NE SADECE İSLAM DÜŞÜNÜRÜ

Programda Nurettin Topçu'nun tek bir kalıba sığdırılamayacak bir fikir insanı olduğuna vurgu yapıldı.

İslam düşünürü kimliğinin yanı sıra milliyetçi yönünün de bulunduğu, kendisini zaman zaman "sosyalist" olarak tanımladığı, Anadolu insanını merkeze alan fikirleri nedeniyle döneminin siyasi kutuplaşmalarında yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldığı belirtildi.