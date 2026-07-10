40 yıllık hasret son buldu! Mekke’de mahsur kalan Ali Baybaş Türkiye’ye getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Ali Baybaş, "Orada eğer zorda kalırsan, sürünürsün ama bir yer bulursan yaşarsın. İstersen elin ayağın olmasın yine de yaşarsın. 3 senedir aynı durumda sürünüyordum. Ben ilk önce kendi topraklarıma gelebildiğim için şükrediyorum. Çalışmak için gitmiştim, sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda beni hapse attılar. Hepse atılınca zoruma gitti. Bu hastalığa yakalandım. 1 sene hapiste yattım. Hapisten çıkalı da 2 sene oldu. En sonunda da bir arkadaşım beni gazeteye verdi ve kurtardı" dedi.

FOTOĞRAF (DHA)

'BAZI FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK TEDAVİLER GÖRMESİ GEREKİYOR'

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, "Bugün burada, çeşitli sebeplerle ülkesine dönemeyen, orada kalan Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte NATO zirvesi programına ve yoğun ilke gündemine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'mız konuyu bizzat takip etmiş ve süreci başından itibaren yönetmişti. Dışişleri Bakanlığımızla beraber bizlerde bu süreci takip ettik. Ali amcamızı ülkesine kavuşturduk. Ali amcamız şuan da son derece duygusal. Bazı fiziksel ve psikolojik tedaviler görmesi gerekiyor. Dolayısıyla birkaç gün kendisini hastanemizde misafir edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız burada, ilgili müdürlüklerimiz burada, Dışişleri Bakanlığımız konuyu yakından takip etti. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza sürece vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.