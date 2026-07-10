40 yıllık hasret son buldu! Mekke’de mahsur kalan Ali Baybaş Türkiye’ye getirildi
Sivas'tan yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hukuki bir süreçten dolayı mahsur kalan Ali Baybaş (77), Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda ambulansa alınan Baybaş, tedavi edilmek üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş, yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da hakkında açılan bir davaya katılmadığı gerekçesiyle hukuki engeller ve ülkeden çıkış yasağı nedeniyle 1 yıl cezaevinde kaldı.
Cezaevinde yaşadığı süreçte kısmı felç olan Baybaş, sağlık sorunları nedeniyle 2 yıl önce cezaevinden çıkarıldı. Mekke sokaklarında hayata tutunmaya çalışan Ali Baybaş, bu yıl hacca giden Türkler tarafından bitap halde fark edildi.
Sanal medya paylaşımları ile gündeme gelen Ali Baybaş'ın durumu siyasilerin de dikkatini çekti. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy'un girişimleriyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Ali Baybaş'ın yurda dönüşü için çalışma başlatıldı. Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi Arabistan makamları nezdinde yürüttüğü diplomatik girişimler olumlu sonuç verdi.
Ali Baybaş'ın önündeki tüm idari ve çıkış yasakları tamamen kaldırıldı. Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirilen Baybaş'ı, burada AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri karşıladı. Baybaş, sağlık kontrolleri ve tedavisi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.