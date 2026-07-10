40 yıl Mekke'de mahsur kalmıştı! Türkiye'ye dönüyor
Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan'da hakkında yürütülen hukuki bir süreç nedeniyle ülkeden çıkışına izin verilmeyen Türk vatandaşı Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sonucunda Türkiye’ye dönüyor.
Hukuki bir süreçten dolayı Suudi Arabistan'dan çıkması engellenen Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getiriliyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Baybaş hakkında Suudi Arabistan'daki hukuki süreç nedeniyle ülkeden çıkış yasağı getirildi.
Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle bugün Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilecek Baybaş'ın, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşması planlanıyor.