Vatandaşlardan NATO Zirvesi'ndeki görkemli karşılama törenlerine tam not
NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen karşılama törenleri vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede Mehter Takımı'nın gösterisi, Türk sancaklarıyla yapılan karşılama ve liderlere yönelik devlet protokolü büyük beğeni toplarken, A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar organizasyonu "Türkiye'ye yakışan tarihi bir tören" olarak değerlendirdi.
NATO Liderler Zirvesi, Ankara'nın ev sahipliğinde tarihi anlara sahne oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen dev zirvede, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer dünya liderleri için düzenlenen karşılama törenleri tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Türk devletlerine ait şanlı sancakların dalgalandığı, Mehter Takımı'nın marşlarıyla yeri göğü inlettiği o anlar, milli gururu zirveye taşıdı. Ankara sokaklarında vatandaşlar, Türkiye'nin gövde gösterisini ve dünyaya verilen "güçlü devlet" mesajını A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.
VATANDAŞIN GÖNLÜNDE MİLLİ GURUR RÜZGARI
Ankara'da gerçekleştirilen zirvedeki görkemli törenler, halkın büyük takdirini topladı. Bir vatandaş, "Türkiye'ye yakışır bir şekilde oldu. Ben bir Türk olarak, bir Müslüman olarak övündüm liderimle. Yani bu harika bir karşılama oldu. Diğer ülkelerin adına da muhteşem bir karşılama olduğu için Avrupa'da olsun dünyada olsun bunun yankı uyandıracağına inanıyorum ve ben Türk olarak da çok mutluğum bundan" ifadelerini kullandı.
Törendeki atmosferden etkilenen bir diğer vatandaş ise, "Her şey çok güzel. Muhteşem bir karşılama oldu. Her şeyle muhteşem. Yani o sarayla marayla hepsiyle harika, her şey dört dörtlük oldu" sözleriyle duygularını aktardı.
"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"
Törenleri televizyon başından büyük bir heyecanla izleyen vatandaşlar, duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir vatandaş, "Tabii ki izledik, canlı bir şekilde izledik. Tam bize yakışır bir şekilde oldu. Benim izlerken hanımla beraber tüylerim diken diken oldu. Çok gurur duydum. Tam bize yakışır bir şekilde oldu. Mehter takımı zaten atmosferi olağanüstü bir hale taşıdı" şeklinde konuştu. Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna vurgu yapan bir başka kişi, "Tabii ki o güzel bir şey. Yani Türkiye için olumlu bir adım. Türkiye'mizin çok güçlü bir yere geldiğini temsil etti Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.