Vatandaşlardan NATO Zirvesi'ndeki görkemli karşılama törenlerine tam not

NATO Liderler Zirvesi, Ankara'nın ev sahipliğinde tarihi anlara sahne oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen dev zirvede, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer dünya liderleri için düzenlenen karşılama törenleri tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Türk devletlerine ait şanlı sancakların dalgalandığı, Mehter Takımı'nın marşlarıyla yeri göğü inlettiği o anlar, milli gururu zirveye taşıdı. Ankara sokaklarında vatandaşlar, Türkiye'nin gövde gösterisini ve dünyaya verilen "güçlü devlet" mesajını A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.

VATANDAŞIN GÖNLÜNDE MİLLİ GURUR RÜZGARI

Ankara'da gerçekleştirilen zirvedeki görkemli törenler, halkın büyük takdirini topladı. Bir vatandaş, "Türkiye'ye yakışır bir şekilde oldu. Ben bir Türk olarak, bir Müslüman olarak övündüm liderimle. Yani bu harika bir karşılama oldu. Diğer ülkelerin adına da muhteşem bir karşılama olduğu için Avrupa'da olsun dünyada olsun bunun yankı uyandıracağına inanıyorum ve ben Türk olarak da çok mutluğum bundan" ifadelerini kullandı.