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Vatandaşlardan NATO Zirvesi'ndeki görkemli karşılama törenlerine tam not

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Vatandaşlardan NATO Zirvesi'ndeki görkemli karşılama törenlerine tam not

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen karşılama törenleri vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede Mehter Takımı'nın gösterisi, Türk sancaklarıyla yapılan karşılama ve liderlere yönelik devlet protokolü büyük beğeni toplarken, A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar organizasyonu "Türkiye'ye yakışan tarihi bir tören" olarak değerlendirdi.

NATO Liderler Zirvesi, Ankara'nın ev sahipliğinde tarihi anlara sahne oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen dev zirvede, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer dünya liderleri için düzenlenen karşılama törenleri tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Türk devletlerine ait şanlı sancakların dalgalandığı, Mehter Takımı'nın marşlarıyla yeri göğü inlettiği o anlar, milli gururu zirveye taşıdı. Ankara sokaklarında vatandaşlar, Türkiye'nin gövde gösterisini ve dünyaya verilen "güçlü devlet" mesajını A Haber mikrofonlarına değerlendirdi.

NATO LİDERLERİNİN KARŞILANMASINA HALK YORUMU

VATANDAŞIN GÖNLÜNDE MİLLİ GURUR RÜZGARI

Ankara'da gerçekleştirilen zirvedeki görkemli törenler, halkın büyük takdirini topladı. Bir vatandaş, "Türkiye'ye yakışır bir şekilde oldu. Ben bir Türk olarak, bir Müslüman olarak övündüm liderimle. Yani bu harika bir karşılama oldu. Diğer ülkelerin adına da muhteşem bir karşılama olduğu için Avrupa'da olsun dünyada olsun bunun yankı uyandıracağına inanıyorum ve ben Türk olarak da çok mutluğum bundan" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

Törendeki atmosferden etkilenen bir diğer vatandaş ise, "Her şey çok güzel. Muhteşem bir karşılama oldu. Her şeyle muhteşem. Yani o sarayla marayla hepsiyle harika, her şey dört dörtlük oldu" sözleriyle duygularını aktardı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU"

Törenleri televizyon başından büyük bir heyecanla izleyen vatandaşlar, duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir vatandaş, "Tabii ki izledik, canlı bir şekilde izledik. Tam bize yakışır bir şekilde oldu. Benim izlerken hanımla beraber tüylerim diken diken oldu. Çok gurur duydum. Tam bize yakışır bir şekilde oldu. Mehter takımı zaten atmosferi olağanüstü bir hale taşıdı" şeklinde konuştu. Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna vurgu yapan bir başka kişi, "Tabii ki o güzel bir şey. Yani Türkiye için olumlu bir adım. Türkiye'mizin çok güçlü bir yere geldiğini temsil etti Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

TRUMP'IN "MERHABA ASKER" SELAMI VE ECDAT YADİGARI MEHTER

Liderlerin Mehter takımıyla karşılanması, tarihi bir bağın göstergesi olarak yorumlandı. Zirveyi takip eden bir vatandaş, "Gürur duyduk ülkemizle illaki. Güzel bir karşılamaydı. Zaten Trump da bunu tasdikledi. Hoşumuza gitti yani" derken, bir diğeri ise "Özümüz, gerçeğimiz ve özümüz bu. Bizim nereden geldiğimizi bilemeyen insanlar yani Osmanlı torunuyuz. O yüzden dolayı özümüzü gösterdik" sözlerini kaydetti. Türkiye'nin büyüklüğüne dikkat çeken bir katılımcı, "Bize yakışan bir şekildeydi. Mehter takımı harikaydı. Türkiye'nin büyüklüğünü bir daha gördüler. Yıkamayacaklarını bir daha gördüler" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

24 YILLIK TARİHİ DEĞİŞİM VE GÜÇLÜ TÜRKİYE MESAJI

Vatandaşlar, Türkiye'nin geçmişten bugüne katettiği mesafeyi de çarpıcı örneklerle anlattı. Özellikle 2002 yılındaki zirve ile bugünkü duruşu kıyaslayan bir vatandaş, "Ben çok mutlu oldum bir vatandaş olarak. Çünkü ülkemizin uluslararası arenada gösterilmesi açısından çok mükemmel. Saygı duyulması gereken bir durum. İster AK Partili olsun ister CHP'li olsun hiçbir fark etmez, hepimiz aynı bayrak altında aynı vatan toprağında yaşıyoruz. Bu bizim ülkemizin PR'ı açısından çok çok önemli bence bir vatandaş olarak söylüyorum. Ben mutlu oldum Mehter sesi duyunca çünkü seviyorum Osmanlı müziğini. Ambiyans, reklam, karşılama, misafirperverlik çok güzeldi. Liderleri de izledim hepsi birbirinden harikaydı" dedi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

Aynı vatandaş, geçmişe dair yaptığı hatırlatmada, "Ben Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Çünkü 2002 yılında ben liseye gidiyordum, o yıllarda Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'di. NATO zirvesi de İstanbul'da oldu, liderler geldi. O yıllarda Dolmabahçe Sarayı'nda akşam yemeğinde Recep Tayyip Erdoğan eşini Emine Hanım'ı başı kapalı, tesettürlü diye yemeğe davet etmediler. Cumhurbaşkanımız da 'devlet bakidir' diyerek tek başına katıldı. Aradan da 24 yıl geçti."

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

"Dün gördüğüm kadarıyla Emine Hanım'la beraber karşıladılar. Bence bu çok güzeldi. Çünkü kapalılık arkadaşlar dış görünüşte değil zihinlerdedir. Bence fevkaladenin fevkindeydi, çok mükemmeldi. Ben çok mutlu oldum bir vatandaş olarak. Teşekkürlerimi sunuyorum. O Ankara'da atlı askerlerimizin karşılaması çok güzeldi. Trump'ın 'merhaba asker' demesi harikaydı bence çok güzeldi. Devletimiz var olsun, ölene kadar bayrağımız, sancağımız devam etsin diyorum ben. Devletimiz var olsun" ifadeleriyle Türkiye'nin geldiği noktayı özetledi.

Vatandaşlardan NATO Zirvesi'ndeki görkemli karşılama törenlerine tam not - 1

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