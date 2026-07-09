Son anket sonuçları ne diyor? AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti: İşte partilerin oy oranları

Türkiye'de siyaset gündemi sıcaklığını korurken, GENAR'ın Haziran 2026 araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 81 ilde 2 bin 200 kişiyle yapılan ankette AK Parti ilk sıradaki yerini korurken, CHP'nin oy oranı da dikkat çekti. İşte son anketin dikkat çeken sonuçları...

Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerin gölgesinde partilerin oy oranları merak konusu olmaya devam ediyor. GENAR Araştırma Şirketi'nin Haziran 2026 dönemine ilişkin son anketi, seçmenin parti tercihlerini ortaya koydu.

SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

81 ilde 2 bin 200 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre AK Parti yüzde 36,2 ile birinci sıradaki yerini korurken, CHP yüzde 28,3 ile ikinci sırada yer aldı. Araştırmada ayrıca DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve diğer partilerin oy oranları da paylaşıldı. GENAR, sonuçların mevcut siyasi dengelerin büyük ölçüde korunduğuna işaret ettiğini değerlendirdi.

Sıra Parti Oy Oranı (%) 1 AK Parti 36,2 2 CHP 28,3 3 DEM 9,2 4 MHP 8,1 5 İYİ Parti 7,1 6 Yeniden Refah Partisi 3,8 7 Anahtar Parti 2,5 8 Zafer Partisi 2,1 9 Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1,3 10 Diğer 1,4