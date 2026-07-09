Külliye'de diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Karadağ Başbakanı Spajic'i kabul etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Son olarak Başkan Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i Külliye'de kabul etti.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Ankara, yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Zirvesi kapsamında liderleri peş peşe kabul etti.
İkili temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.