FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde milyonlarca vatandaş demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara indi. Darbecilerin kurşunlarına rağmen geri adım atmayan isimlerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde omzundan vurularak gazi olan Ahmet Alkılıç'tı. Alkılıç, o gece yaşananları "Kurşunlar tepemizden yağarken kimse geri adım atmadı. O gece korku değil iman kazandı" sözleriyle anlattı.

15 Temmuz gazisi Ahmet Alkılıç

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GAZİ OLDU

3 çocuk babası mimar Ahmet Alkılıç da 34 vatandaşın şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin açtığı ateşle omzundan yaralanarak gazi oldu. Sabah'tan Harun Sekmen'e konuşan Alkılıç, yaşananların yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye'nin varlığına yönelmiş büyük bir işgal teşebbüsü olduğunu söyledi. Alkılıç, milletin gösterdiği direnişin tarihe altın harflerle yazıldığını belirterek şunları söyledi:

"İhanet teşebbüsü başarılı olsaydı vatan elden giderdi. Allah o gün bir milletin üzerinden korkuyu aldı. Kurşunlar yağarken tepemizden kimse tereddüt etmedi. İhanet edenler hep olacaktır. Ama ihanet edenlere karşı da bu millet dimdik karşı duracaktır. 15 Temmuz bunun en büyük göstergesidir."

"KURŞUNLAR YAĞARKEN İLERLİYORDUK"

O gece yaşadığı duyguları anlatırken sık sık duraksayan Alkılıç, yaşananların kelimelerle tarif edilemeyeceğini belirterek, "O gün hava sıcaktı ama gökteki rahmet yağmurunu görüyorduk. Bu millet cesur bir millettir. Ama bu kadar cesurluk sadece Allah'ın rahmetiyle olur. O an o mermiler bize işlemez, değse ne olur, değmese ne olur diye düşünüyorduk. Cenab-ı Allah'ın verdiği güç ve cesaretle ilerliyorduk" dedi.