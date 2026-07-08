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Bakan Güler NATO Savunma Bakanları çalışma yemeğine katıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Güler NATO Savunma Bakanları çalışma yemeğine katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen çalışma yemeğine katıldı. Bakan Güler'in programda bakanlar bir araya gelirken, Milli Savunma Bakanlığı çalışma yemeğinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Paylaşımda, çalışma yemeğinden görüntüler de yer aldı.

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