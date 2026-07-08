Litvanya Savunma Bakanı Kaunas A Haber'e konuştu: NATO'ya Ukrayna çağrısı

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde A Haber'e konuşan Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, NATO'nun Ukrayna'ya desteğini artırması gerektiğini söyledi. Kaunas, ittifakın gerçek askeri caydırıcılık kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini vurgularken, Baltık ülkelerinin Rusya ve Belarus nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu ifade etti.

Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nin ikinci gününde Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, A Haber mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Baltık ülkelerinin rus tehdidi altında olduğunu söyleyen Kaunas, ittifak içindeki işbirliğini ve Ukrayna'ya desteği artırmaları gerektiğini söyledi.

İşte Kaunas'ın A Haber'e verdiği röportaj:

"RUSYA VE BELARUS TARAFINDAN ÇEVRİLİYİZ"

Litvanya'dan Türkiye'ye ve Türk halkına verdikleri destek için teşekkür etmek ve içten şükranlarımı sunmak isterim. Öncelikle, Baltık ülkeleri ve Litvanya'nın özellikle risk altında olan bir bölge olduğunu anlamak gerekir. Rusya ve Belarus tarafından çevriliyiz. Savunma altyapımıza uygun olarak, kendi savunma kapasitemize yatırım yapmamız gerekiyor.

"TARİHİN EN GÜÇLÜ NATO'SU İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İşte bu yüzden Litvanya, temel askeri ihtiyaçlarımız için halihazırda GSYİH'nın yüzde 5,8'ine ulaşmış durumda. Güvenlik ve benzeri alanlarda tüm kapasitelerimizi kullanmaktan söz edersek, yüzde 7'sine bile ulaşıyoruz.

Bu da öncelikle kendi yeteneklerimize, bölgesel savunma yeteneklerimize yatırım yapmamız gerektiğini gösteriyor. Gerekirse büyük bir caydırıcılık ve savunma kapasitesine ihtiyacımız olacak ve tüm bunların temelinde yatırımlar yatıyor. Askeri yeteneklerimizi güçlendirmek, askeri hedeflerimizi gerçekleştirmek ve tek bir birleşik ittifak olarak çalışmakla ilgili bu durum. Ve bu zirvenin ana mesajının, Avrupa'nın zaten bir adım öne çıktığı ve tarihin en güçlü NATO'sunu oluşturduğumuz olacağına inanıyorum.

"HAVA SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Litvanya, tüm Baltık ülkeleri, Romanya ve hatta Finlandiya gibi biz de insansız hava araçları saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Hepimiz NATO üyesiyiz; alçak irtifa tehditleri konusunda harekete geçme konusunda bazı eksiklikler görüyoruz ve hepimiz bu yetenekleri zamanında güçlendirmek için çalışmalı ve ardından bu insansız hava araçlarını düşürmek için gerekli olanı kullanmalıyız.

"UKRAYNA'YA DESTEK VERMELİYİZ"

NATO için en önemli ana fikrin, zihniyetimizi polislikten gerçek savunma yeteneğine, gerçek askeri gücü kullanmaya kaydırmamız gerektiğine inanıyorum; Ukrayna'da gördüğümüz gibi, jetler, kara hava savunma yetenekleri ve önleme uçakları gibi araçları kullanabilmek için, Ukrayna'dan gelen bu gelişmiş teknolojileri kullanabilmek amacıyla tüm NATO üyeleriyle Ukrayna'ya yönelik işbirliğimizi güçlendirmeliyiz.