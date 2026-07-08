NATO'nun yeni "gözü" belli oldu: 11 ülke GlobalEye için ortak harekete geçti

KRISTERSSON: NATO İÇİN GÜÇLÜ BİR KABİLİYET SAĞLAYACAK

Savunma Sanayii Forumu kapsamında basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, havadan erken uyarı ve kontrol sistemi GlobalEye'ın NATO için güçlü bir gözetleme ve keşif yeteneği sağladığını belirterek hem mevcut hem de gelecekteki tehditleri belirleme ve bunlara yanıt verme kabiliyetini güçlendireceğini söyledi.

Kristersson, "Bugün bu önemli duyuruda sizlerle birlikte burada bulunmaktan son derece gurur duyuyorum ve bu İsveç için büyük bir gurur anı" diyerek NATO yatırımlarına vurgu yaptı.

GlobalEye'ın "onlarca yıllık yaratıcılık, yenilik, yatırım ve birçok insanın taahhüdünün bir sonucu" olduğunu söyleyen Kristersson, bugünkü duyurunun NATO, müttefikler ve Avrupa-Atlantik güvenliği için önemli anlam taşıdığını dile getirdi.

Kristersson, "GlobalEye, İttifak'a güçlü bir gözetleme ve keşif yeteneği sağlıyor. Bu aynı zamanda farklı alanlarda ve yönlerde hem mevcut hem de gelecekteki tehditleri belirleme ve bunlara yanıt verme yeteneğimizi de güçlendirecektir. GlobalEye, ortaklıkların bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"NATO'YU GLOBALEYE AİLESİNDE KARŞILAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Bunun müttefik savunma sanayilerinin birlikte çalıştığında neler başarabileceğinin en somut örneği olduğunu ve İttifak içinde İttifak için üretilen gelişmiş kabiliyetleri ortaya koyduğunu vurgulayan Kristersson, şunları kaydetti:

"2027'den itibaren İttifak'ın yararına olacak şekilde İsveç hava üslerinden de faaliyet göstereceklerini göreceksiniz. NATO'yu GlobalEye ailesinde karşılamak için sabırsızlanıyorum. Bu saldırganlığı caydırma, müttefik topraklarını savunma ve yaklaşık 1 milyar vatandaşın özgürlüğünü ve güvenliğini koruma konusundaki ortak kabiliyetimizi güçlendirecektir."