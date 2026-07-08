NATO'nun yeni "gözü" belli oldu: 11 ülke GlobalEye için ortak harekete geçti
NATO müttefikleri, Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda ittifakın yeni nesil havadan erken ihbar ve kontrol sistemi için kritik bir karar aldı. 11 ülke, İsveç üretimi GlobalEye uçaklarının ortak tedariki için resmi müzakerelerin başladığını duyururken, sistemin NATO'nun hava gözetleme kabiliyetini yeni bir seviyeye taşıması hedefleniyor.
Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda 11 müttefik ülke GlobalEye platformunun ortak tedariki için kritik bir karar aldı. Belçika, Kanada, Danimarka, Almanya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Romanya ve İsveç, Saab tarafından geliştirilen GlobalEye platformunun ortak tedariki için resmi müzakerelerin başladığını duyurdu.
11 ÜLKE ORTAK HAREKET EDECEK
İsveçli savunma devi Saab tarafından geliştirilen Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) sistemi GlobalEye'ın ortak tedariki için 11 NATO ülkesi birlikte hareket edecek. Böylece ittifakın yeni nesil hava erken ihbar ve kontrol kabiliyetinin ortak tedarik modeliyle güçlendirilmesi hedefleniyor.
İLK ETAPTA 10 UÇAK SATIN ALINACAK
11 NATO ülkesi, ilk etapta 10 adet GlobalEye uçağının ortak tedariki için resmi müzakerelerin başladığını duyurdu.
Bu kritik hamle, özellikle son dönemde artan insansız hava aracı (İHA) ve seyir füzesi tehditlerine karşı Avrupa'nın hava gözetleme ve erken uyarı kabiliyetini yeni bir seviyeye taşıyacak.
GLOBALEYE NEDEN TERCİH EDİLDİ?
Aktif ve pasif sensörlerin kusursuz kombinasyonu sayesinde GlobalEye, 550 kilometrenin ötesindeki mesafelerde yer alan en küçük nesneleri bile anında tespit edip tanımlayabiliyor.
GLOBALEYE'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Erieye ER (Genişletilmiş Menzil) Radarı: Sınıfının en gelişmiş AESA radar teknolojisini kullanır ve elektronik karıştırmalara karşı tam dirence sahiptir.
- 550 kilometrenin ötesindeki tüm hava, kara ve deniz hedeflerini izleme kapasitesi.
- Uzun uçuş süresi: Gelişmiş motor yapısıyla 11 saati aşan kesintisiz havada kalış performansı.
- Çok boyutlu tarama: Hava, deniz ve karayı tek bir platformdan aynı anda izleyebilen teknoloji.