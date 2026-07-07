Vatandaşları bezdiren çeteye baskın! Gözaltına alındılar

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, çok sayıda fişek ile çek, senet ve tapu senetleri ele geçirildi.

İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan kişilere ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda; farklı kişiler adına düzenlenmiş çek ve senetler, tapu senetleri, 576 bin 700 TL nakit para, tabanca, çok sayıda fişek ile dijital materyal ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. 'Tefecilik' suçundan gözaltına alınan M.A., E.A., U.T., U.D., A.D., S.S. ve M.C., işlemlerinin ardından İznik Adliyesi'ne sevk edildi.