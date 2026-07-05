16 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 228 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 228 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon liralık işlem hareketliliği tespit edilirken, yaklaşık 818 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir kararı uygulandı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyonlar; Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü.
ÇOK SAYIDA SUÇ FAALİYETİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmalarda şüphelilerin sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları, organize şekilde uyuşturucu ticareti yürüttükleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.
Ayrıca bazı şüphelilerin baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları, kamu kurum ve kuruluşları zararına zimmet suçu işledikleri ve tefecilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.