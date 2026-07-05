MASAK: 10,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HAREKETLİLİĞİ MASAK tarafından yapılan mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 10 milyar 166 milyon TL işlem hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon TL değerindeki; 6 şirkete,

28 taşınmaza,

40 taşınıra,

891 banka hesabına

tedbir kararı uygulandı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal, nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan açıklama İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz."