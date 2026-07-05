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16 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 228 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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16 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 228 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 228 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon liralık işlem hareketliliği tespit edilirken, yaklaşık 818 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyonlar; Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü.

16 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 228 şüpheli yakalandı - 1

ÇOK SAYIDA SUÇ FAALİYETİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmalarda şüphelilerin sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları, organize şekilde uyuşturucu ticareti yürüttükleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

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16 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 228 şüpheli yakalandı - 2

Ayrıca bazı şüphelilerin baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları, kamu kurum ve kuruluşları zararına zimmet suçu işledikleri ve tefecilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

16 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 228 şüpheli yakalandı - 3

MASAK: 10,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HAREKETLİLİĞİ

MASAK tarafından yapılan mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 10 milyar 166 milyon TL işlem hareketliliği bulunduğu belirlendi.

16 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 228 şüpheli yakalandı - 4

Operasyon kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon TL değerindeki;

  • 6 şirkete,
  • 28 taşınmaza,
  • 40 taşınıra,
  • 891 banka hesabına
  • tedbir kararı uygulandı.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal, nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

16 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 228 şüpheli yakalandı - 5

Bakanlıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz."

16 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 228 şüpheli yakalandı - 6

SSS

16 ilde düzenlenen operasyonda kaç kişi yakalandı?
Operasyonlarda toplam 228 şüpheli yakalandı.

Operasyon hangi suçları kapsıyor?
Dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yasa dışı bahis, tefecilik, zimmet ve haksız kazanç sağlama suçlarına yönelik işlem yapıldı.

MASAK incelemesinde ne tespit edildi?
Şüphelilerin hesaplarında toplam 10 milyar 166 milyon TL işlem hareketliliği belirlendi.

Operasyonda hangi mal varlıklarına tedbir uygulandı?
6 şirket, 28 taşınmaz, 40 taşınır ve 891 banka hesabına yaklaşık 818 milyon TL değerinde tedbir kararı uygulandı.

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