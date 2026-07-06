Sakarya merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama
Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen "Altın Tatili" operasyonunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin 19 ayrı olayda yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu gerçekleştirilen "Altın Tatili" operasyonunda Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Samsun, İzmir, Aksaray ve Muğla'da 22 şüpheli gözaltına alındı.
18 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 18'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
42 MİLYON TL'LİK VURGUN İDDİASI
Soruşturma kapsamında şüphelilerin Türkiye genelinde 19 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları ve yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Polis ekipleri, elde edilen paraların "sazan sarmalı" benzeri yöntemle kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek sistem içine sokulduğunu tespit etti.