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Sakarya merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Sakarya merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama

Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen "Altın Tatili" operasyonunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin 19 ayrı olayda yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sakarya merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama - 1

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu gerçekleştirilen "Altın Tatili" operasyonunda Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Samsun, İzmir, Aksaray ve Muğla'da 22 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama - 2

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 18'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

42 MİLYON TL'LİK VURGUN İDDİASI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Türkiye genelinde 19 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları ve yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Polis ekipleri, elde edilen paraların "sazan sarmalı" benzeri yöntemle kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek sistem içine sokulduğunu tespit etti.

Sakarya merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama - 3

POLİS TATİLCİ KILIĞINA GİRDİ

Operasyon öncesinde ekiplerin, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerle tatil bölgelerinde villa kiraladığını belirlediği öğrenildi.

Şüphelileri suçüstü yakalamak için polis ekipleri de aynı bölgelerde ev kiralayarak tatilci gibi hareket etti ve şüphelileri bir süre takip etti. Operasyona bu nedenle "Altın Tatili" adı verildi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 27 cep telefonu, 21 SIM kart, 23 banka kartı, 5 flaş bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 2 bilgisayar kasası, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 10 fişek ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına da bloke konuldu.

Sakarya merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama - 4

ÖNE ÇIKAN BİLGİLER

  1. 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  2. 22 şüpheli gözaltına alındı.
  3. 18 kişi tutuklandı.
  4. 19 ayrı dolandırıcılık olayı tespit edildi.
  5. Yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç sağlandığı belirlendi.
  6. Polis ekipleri operasyon öncesi tatilci kılığına girerek şüphelileri takip etti.
  7. Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu.

Sakarya merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama - 5

10 İLDE DEV OPERASYON: ŞEBEKE NASIL ÇÖKERTİLDİ?

Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı?

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından işlem yapıldı.

Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda kaç kişi tutuklandı?

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonu hangi illerde düzenlendi?

Operasyon; Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Samsun, İzmir, Aksaray ve Muğla'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Dolandırıcılık şebekesi vatandaşları nasıl dolandırıyordu?

Şüphelilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Elde edilen paraların ise kuyumcular aracılığıyla altına çevrildiği tespit edildi.

Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda ne kadar haksız kazanç elde edildi?

Soruşturmaya göre şüphelilerin 19 ayrı dolandırıcılık olayından yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

"Altın Tatili" operasyonunun adı nereden geliyor?

Polis ekiplerinin, şüphelilerin tatil bölgelerinde villa kiralayarak saklandığını tespit etmesi üzerine aynı bölgede tatilci gibi davranarak takip yaptığı öğrenildi. Operasyon bu nedenle "Altın Tatili" adıyla yürütüldü.

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