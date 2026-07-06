POLİS TATİLCİ KILIĞINA GİRDİ

Operasyon öncesinde ekiplerin, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerle tatil bölgelerinde villa kiraladığını belirlediği öğrenildi.

Şüphelileri suçüstü yakalamak için polis ekipleri de aynı bölgelerde ev kiralayarak tatilci gibi hareket etti ve şüphelileri bir süre takip etti. Operasyona bu nedenle "Altın Tatili" adı verildi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 27 cep telefonu, 21 SIM kart, 23 banka kartı, 5 flaş bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 2 bilgisayar kasası, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 10 fişek ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına da bloke konuldu.