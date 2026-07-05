Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü: "Babası sakinleştirici verince fenalaştı"

Beylikdüzü'nde iddiaya göre sinir krizi geçiren 23 yaşındaki Bora D., babası tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken çıkan arbedede hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba ve iki kardeşi gözaltına alınırken, annesi Bora D.'nin babasının verdiği sakinleştirici ilacın ardından fenalaştığını söyledi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay faciayla sonuçlandı. İddiaya göre sinir krizi geçiren 23 yaşındaki Bora D., babasının kendisini sakinleştirmeye çalıştığı sırada çıkan arbede sonrası yaşamını yitirdi. Olayla ilgili baba ve iki kardeşi gözaltına alınırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

SİNİR KRİZİ SONRASI EVDE ARBEDE ÇIKTI

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre bipolar hastası olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Bora D. evde sinir krizi geçirdi. O sırada oğlunu sakinleştirmeye çalışan 51 yaşındaki H.D. ile Bora D. arasında arbede çıktı.

Çıkan arbedede Bora D.'nin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark eden baba, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 23 yaşındaki Bora D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan baba H.D.'nin de oğlu ile birlikte bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili Bora D.'nin babası ve ikiz kardeşleri gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

23 yaşındaki gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Anne D.D.'nin emniyette verdiği ifadede hayatını kaybeden oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, sabah saatlerinde kendilerine karşı saldırgan tavırlar sergilediğini, bu sırada babasının sakinleştirici ilaç verdikten bir süre sonra Bora D.'nin fenalaştığını söylediği öğrenildi.

"BABASI ÇOCUĞUNU KATLETMİŞ"

Çevrede esnaflık yapan İlker Yıldız, yaşanan olayla ilgili, "Sabah işimize geldik. Burada bir kalabalık vardı. Öğrendiğimiz kadarıyla babası çocuğunu katletmiş. Biraz özrü varmış herhalde. Asabi birisiymiş. Bizim de duyduğumuz bu kadar" ifadelerini kullandı.